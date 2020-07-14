Панарин вошел в тройку номинантов на звание лучшего хоккеиста сезона НХЛ по версии игроков

Источник: AP 2020

«Тед Линдсей Эворд» вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ. Помимо 28-летнего россиянина в список вошел канадец Натан Маккиннон из «Колорадо», ставший с 93 (35 голов + 85 передач) очками лучшим бомбардиром команды и пятым в списке бомбардиров регулярного чемпионата. Третьим кандидатом на данную награду стал лучший бомбардир «регулярки» Леон Драйзайтль из «Эдмонтона», записавший в свой актив 110 (43+67) очков и ставший первым в истории НХЛ немцем — обладателем «Арт Росс Трофи» (приза самому результативному игроку регулярного чемпионата). Панарин и Драйзайтль впервые номинированы на данную премию.

Панарин в текущем сезоне провел 69 игр и набрал 95 (32 гола + 63 передачи) очков. Россиянин разделил третье место в списке бомбардиров с чешским форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком. Несмотря на меньшее количество игр из-за досрочного завершения регулярной части, этот сезон для россиянина является самым результативным в карьере. В первом круге плей-офф, который начнется 1 августа, «Рейнджерс» сыграют с «Каролиной».

Панарин перешел в клуб из Нью-Йорка летом из «Коламбуса», став самым высокооплачиваемым российским игроком в лиге, его зарплата составила около $11,5 млн в год. В общей сложности в НХЛ Панарин провел 391 матч, в котором набрал 415 очков (148 шайб + 267 голевых передач). Помимо «Коламбуса» и «Рейнджерс», в НХЛ россиянин выступал за «Чикаго». В составе сборной России Панарин стал серебряным призером чемпионата мира (2015), а также дважды выиграл бронзовые награды мировых первенств (2016, 2017).