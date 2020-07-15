Есть вещи важнее. Игроки, отказавшиеся продолжать сезон из-за пандемии

Источник: AP 2020

НХЛ и профсоюз заключили новое коллективное соглашение — локаута не будет как минимум до 2026-го. Один из его пунктов гласит, что любой игрок вправе отказаться от оставшихся матчей этого сезона (то есть плей-ин и плей-офф) без финансовых потерь. На информирование клубов им было отведено 72 часа, которые уже истекли. Не считая последних семи команд, отправившихся в досрочный отпуск, об отказе объявили семеро. Что интересно, шестеро из них — защитники.

Трэвис Хэмоник, «Калгари»

Хэмоник стал первым и пока самым топовым игроком, кто не пожелал возвращаться во время пандемии. По словам защитника «огоньков», он принял непростое решение ради безопасности семьи. В 2019-м его 8-месячная дочь была госпитализирована с респираторными проблемами.

Учитывая то, через что прошла моя дочь, и понимая, что будет, если она заболеет COVID-19, я решил покинуть команду до конца сезона. Я как никто хочу надеть коньки, выйти на лед и блокировать броски, но семья для меня всегда будет на первом месте. Трэвис Хэмоник хоккеист «Калгари»

Хэмоник уже пропустил 20 матчей из-за травмы верхней части тела — когда чемпионат был остановлен, он все еще находился в списке травмированных. Вполне возможно, даже если бы он вернулся в игру, то не смог бы выложиться на все сто. С другой стороны, «Калгари» теперь точно лишился защитника второй пары — серьезная потеря перед серией с «Виннипегом». По всей видимости, Ти-Джей Броди будет работать с Эриком Густафссоном, у которого и так немало работы в первой спецбригаде большинства. Еще один нюанс — у Хэмоника этим летом заканчивается контракт, и этот отказ добавляет неопределенности в его будущее.

Майк Грин, «Эдмонтон»

Грин тоже отказался по семейным обстоятельствам. Но для «Эдмонтона» эта потеря не будет катастрофой: Майк провел за «нефтяников» всего два матча, выступает в низких звеньях, в неравных составах не задействован — Кен Холланд потащил его с собой прицепом из «Детройта», где у Майка был ужаснейший «плюс-минус». А вот «Ред Уингз», до сих пор платящие ему половину зарплаты, действительно расстроились. Если бы «Эдмонтон» вышел в финал конференции, а Грин сыграл бы в плей-офф не менее половины матчей, то они получили бы от «Эдмонтона» выбор в третьем раунде драфта-2021.

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Роман Полак, «Даллас»

Сразу после начала карантина Полак улетел домой в Чехию, где подписал контракт с «Витковице».

Возвращаться в Америку, тренироваться три недели, а потом резко начинать играть — это не для моего возраста. Да и вообще, я не вижу смысла в продолжении сезона. Тот, кто выиграет Кубок Стэнли, не будет настоящим чемпионом. Роман Полак хоккеист «Далласа»

Ну, а «Старз» чуть преждевременно лишились разрушителя из третьей пары.

Свен Бертши, «Ванкувер»

Пока единственный форвард среди отказников. Швейцарец большую часть сезона провел в АХЛ и неоднократно просил обменять его. Понимая, что вряд ли сыграет в основе в плей-офф, он решил остаться дома, чтобы не подвергаться лишнему и ненужному риску. А заодно еще раз намекнул руководству, что раз его в составе не видят, то есть такая классная штука, как трейд.

Зак Тротман, «Питтсбург»

Тротман — астматик. Он входит в группу повышенного риска осложнений из-за коронавируса. Защитник «пингвинов» не сыграет, даже если сильно захочет — врачи не допустят. А еще его жена на поздней стадии беременности и должна родить как раз во время плей-офф — в общем, тут и думать нечего. Тем более Тротман значится лишь девятым защитником «Питтсбурга». Будучи праворуким, имел потенциал на большинство, но постоянные травмы мешают ему закрепиться в основе — большую часть времени он по-прежнему проводит в фарме.

Стив Кампфер, «Бостон»

И еще один защитник, появлявшийся в НХЛ лишь в случае травмы кого-то из лидеров обороны. У его жены и сына врожденный порок сердца, который при заражении может дать осложнения. Лавка «мишек» чуть сократилась, но не критично.

Карл Алзнер, «Монреаль»

Единственный случай, когда ни игрок, ни клуб не дали никаких комментариев. В этом сезоне Алзнер сыграл за «хабов» лишь в четырех матчах, остальные — за «Лаваль Рокет». Тут расстраиваться стоит скорее из-за огромного контракта — «Канадиенс» брали некогда топ-защитника на $4.625 млн в год. Гораздо сильнее «Монреаль» переживает по поводу участия Макса Доми — страдающий диабетом сын знаменитого тафгая сказал, что ему нужна неделя на раздумья. Плюс ходят слухи о целой вспышке вируса в самом титулованном клубе лиги — тут бы вообще до 1 августа дотянуть.

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