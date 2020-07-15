Кэссиди, Торторелла и Виньо претендуют на награду лучшему тренеру по итогам сезона НХЛ

Регулярный сезон НХЛ завершился досрочно из-за пандемии коронавируса. «Бостон» под руководством Кэссиди стал победителем Восточной конференции, «Филадельфия» с Виньо стала четвертой на Востоке. Обе команды напрямую пробились в плей-офф Кубка Стэнли. Торторелла вместе с «Коламбусом» сыграет в квалификационном раунде до трех побед с «Торонто».
Также были объявлены номинанты на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата НХЛ. На него претендуют защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз, форвард «Чикаго» Доминик Кубалик и защитник «Колорадо» Кейл Макар. Хьюз в текущем сезоне набрал 53 очка (8 шайб + 45 результативных передач) в 68 матчах, в активе Кубалика 46 (30+16) очков в 68 играх, на счету Макара 50 (12+38) очков в 57 встречах. Первый и второй номера драфта 2019 года Джек Хьюз («Нью-Джерси») и Каапо Какко («Нью-Йорк Рейнджерс») не вошли в список финалистов.
Ранее российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин вошел в тройку номинантов на «Тед Линдсей Эворд» (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ). Также на награду претендуют лучший бомбардир «регулярки» Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» и Натан Маккиннон из «Колорадо».
Приз лучшему тренеру вручается с 1974 года. Он носит имя бывшего наставника и генерального менеджера Джека Адамса. Специалист работал в «Детройте» на протяжении 36 лет и выиграл семь Кубков Стэнли. В 1959 году Адамса включили в Зал хоккейной славы. Чаще всех лучшим тренером НХЛ становился Пэт Бернс (три раза), он выигрывал награду в качестве наставника «Монреаля» (1989), «Торонто» (1993) и «Бостона» (1998).
Сезон НХЛ возобновится 1 августа. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.