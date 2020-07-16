Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.08
Бостон Брюинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
3.08
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
3.08
Тампа-Бэй Лайтнинг
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
5.08
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Все события
Фоторепортажи
11«Зенит» стал чемпионом в Краснодаре
9Смолов забил «Барселоне»
14:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Российского вратаря признали лучшим в НХЛ

Эксперты NHL Network составили рейтинг десяти лучших вратарей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на данный момент. Рейтинг представлен на сайте лиги.

Наверх
Источник: AP 2020

Сотрудники лиги признали российского вратаря «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского лучшим в НХЛ. Вторым стал Туукка Раск из «Бостон Брюинс», замкнул тройку лидеров Коннор Хеллибак из «Виннипег Джетс».

16 февраля Василевский вошел в историю НХЛ, продлив серию без поражений в основное время до 21 матча. Также в этом сезоне голкипер совершил ряд ярких сейвов: 7 февраля он отразил шайбу, сев на шпагат, а в начале января сделал «сейв скорпиона».

Во время загрузки произошла ошибка.

Спортсмен выступает за «Тампу» с 2014 года. В составе сборной России 26-летний вратарь становился чемпионом мира.

Читайте также
Тампа-Бэй Лайтнинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая сексуальная спортсменка мира попозировала в обтягивающих шортах
Дочь теннисиста Кафельникова станцевала на улице в бюстгальтере. Видео
Сборная России сохранила прежнее место в рейтинге ФИФА
«Плакать хочется от несправедливости»: таланты бегут из России
UFC нашел замену Нурмагомедову в бою с Гэтжи
В «Сочи» 9 случаев коронавируса. Команда не сыграет с «Тамбовом»
Жена хоккеиста: Из-за Бората говорю, что живем в России (фото)
Член МОК считает, что зимние ОИ-2022 могут не состояться
Семье погибшего футболиста за день собрали деньги на квартиру
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь