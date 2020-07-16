Российского вратаря признали лучшим в НХЛ

Сотрудники лиги признали российского вратаря «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского лучшим в НХЛ. Вторым стал Туукка Раск из «Бостон Брюинс», замкнул тройку лидеров Коннор Хеллибак из «Виннипег Джетс».

16 февраля Василевский вошел в историю НХЛ, продлив серию без поражений в основное время до 21 матча. Также в этом сезоне голкипер совершил ряд ярких сейвов: 7 февраля он отразил шайбу, сев на шпагат, а в начале января сделал «сейв скорпиона».