Российского вратаря признали лучшим в НХЛ
Эксперты NHL Network составили рейтинг десяти лучших вратарей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на данный момент. Рейтинг представлен на сайте лиги.
Эксперты NHL Network составили рейтинг десяти лучших вратарей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на данный момент. Рейтинг представлен на сайте лиги.
Сотрудники лиги признали российского вратаря «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского лучшим в НХЛ. Вторым стал Туукка Раск из «Бостон Брюинс», замкнул тройку лидеров Коннор Хеллибак из «Виннипег Джетс».
16 февраля Василевский вошел в историю НХЛ, продлив серию без поражений в основное время до 21 матча. Также в этом сезоне голкипер совершил ряд ярких сейвов: 7 февраля он отразил шайбу, сев на шпагат, а в начале января сделал «сейв скорпиона».
Спортсмен выступает за «Тампу» с 2014 года. В составе сборной России 26-летний вратарь становился чемпионом мира.