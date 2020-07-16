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17:04 (мск), источник: Vesti.kz

Воспитанник казахстанского хоккея включен в рейтинг лучших вратарей НХЛ

Уроженец Усть-Каменогорска Антон Худобин включен в рейтинг 10 лучших вратарей на данный момент в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его представили аналитики телесети NHL Network.

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Источник: AP 2020

Первое место занял российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский. Десятую строчку аналитики отдали россиянину Худобину из «Далласа».

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Полностью рейтинг выглядит так:
1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй», гражданство — Россия)
2. Туукка Раск («Бостон», Финляндия)
3. Коннор Хеллебайк («Виннипег», США)
4. Бен Бишоп («Даллас», США)
5. Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз», Канада)
6. Кэри Прайс («Монреаль Канадиенс», Канада)
7. Дарси Кемпер («Аризона Койотс», Канада)
8. Робин Ленер («Вегас Голден Найтс», Швеция)
9. Якоб Маркстрем («Ванкувер Кэнакс», Швеция)
10. Антон Худобин («Даллас», Россия).

33-летний Худобин родился в Усть-Каменогорске, где и начал заниматься хоккеем. В 13 лет вместе с группой тренера Андрея Шаянова он переехал в школу магнитогорского «Металлурга», в главной команде которого дебютировал в сезоне-2004/05. В 2004 году вратаря на драфте НХЛ выбрала «Миннесота».

В Северную Америку Худобин переехал в 2005 году. В НХЛ до «Далласа» он выступал за «Бостон», «Миннесоту», «Каролину» и «Анахайм». За девять сезонов в сильнейшей лиге мира вратарь провел 218 матчей.

Ранее Худобина включили в рейтинг лучших свободных агентов среди вратарей. За «Даллас» он выступает с 2018 года, а его зарплата составляет 2,5 миллиона долларов за сезон.

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