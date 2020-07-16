Воспитанник казахстанского хоккея включен в рейтинг лучших вратарей НХЛ
Уроженец
Уроженец
Первое место занял российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский. Десятую строчку аналитики отдали россиянину Худобину из «Далласа».
Полностью рейтинг выглядит так:
1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй», гражданство — Россия)
2. Туукка Раск («Бостон», Финляндия)
3. Коннор Хеллебайк («Виннипег», США)
4. Бен Бишоп («Даллас», США)
5. Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз», Канада)
6. Кэри Прайс («Монреаль Канадиенс», Канада)
7. Дарси Кемпер («Аризона Койотс», Канада)
8. Робин Ленер («Вегас Голден Найтс», Швеция)
9. Якоб Маркстрем («Ванкувер Кэнакс», Швеция)
10. Антон Худобин («Даллас», Россия).
33-летний Худобин родился в
В Северную Америку Худобин переехал в 2005 году. В НХЛ до «Далласа» он выступал за «Бостон», «Миннесоту», «Каролину» и «Анахайм». За девять сезонов в сильнейшей лиге мира вратарь провел 218 матчей.
Ранее Худобина включили в рейтинг лучших свободных агентов среди вратарей. За «Даллас» он выступает с 2018 года, а его зарплата составляет 2,5 миллиона долларов за сезон.