Семь очков и два непобитых рекорда. Легендарный матч Сергея Макарова в НХЛ
Никто из русских, даже Овечкин с Фёдоровым, не смогли повторить это достижение.
Никто из русских, даже Овечкин с Фёдоровым, не смогли повторить это достижение.
30 лет назад Сергей Макаров установил рекорд, который держится до сих пор — он единственный русский хоккеист, набравший семь очков в одном матче НХЛ. Это случилось в его дебютном сезоне-1989/1990, в матче с «Эдмонтоном».
До НХЛ Макаров играл в ЦСКА, в легендарной тройке Крутов — Ларионов — Макаров, но в НХЛ нападающему пришлось столкнуться с совершенно другой игрой. Примитивный «бей-беги» был ему непонятен, и он не стеснялся спорить по этому поводу и с тренерами, и с партнёрами.
«Его всегда называли русским Гретцки — он был лучшим, самым динамичным европейским хоккеистом. К сожалению, он приехал в НХЛ уже на закате карьеры, но то, что он делал с шайбой, как чувствовал игру, как пасовал, это было просто невероятным! Он был похож на Гретцки, потому что так же видел наперёд, что будет происходить на площадке», — вспоминал бывший генменджер «Калгари» Клифф Флетчер.
Всё началось с довольно курьёзного гола в первом периоде — Макаров замкнул передачу при выходе два в одного не клюшкой, а коньком. Вратарь «Эдмонтона» Элдон Реддик принялся яростно протестовать, но судьи были непоколебимы и гол засчитали. Надо сказать, Реддику не повезло — основные вратари «нефтяников» Билл Рэнфорд и Грант Фюр были травмированы, и ему пришлось держать последний рубеж обороны против самой забивающей команды лиги. Естественно, ничем хорошим это закончиться не могло — Реддика сменили после шести пропущенных шайб, но в третьем периоде Макаров забил и его сменщику.
Гол Макарова положил начало настоящей феерии — после первого периода гости вели 3:0, во втором периоде Сергей сделает две передачи, а в третьем не оставит от «Ойлерз» камня на камне — ещё три передачи и гол в большинстве. Его партнёры — Ньюиндайк и Робертс — отметились дублями с блестящих передач россиянина. «В тот вечер Сергей делал всё, что ему вздумается, устроил настоящее шоу. Нам надо только открыться, и он найдёт тебя передачей», — говорил Робертс. Он как никто другой знает, что значит играть с Макаровым. Сергей превратил Робертса из добротного, но не самого результативного нападающего в снайпера, который рядом с ним будет забивать по 40−50 шайб за сезон. «Если бы в том сезоне у меня родился сын, я бы назвал его Сергеем. Посмотрите, сколько я забил с его передач, назвать сына в его честь — меньшее, что я мог сделать», — вспоминал Робертс.
Битва за Альберту закончилась разгромом «Эдмонтона» со счётом 10:4, а Крисп после игры не мог подобрать слова, чтобы описать выдающуюся игру Макарова: «Я никак не могу это объяснить. Это был один из матчей, когда всё, к чему прикасался соперник, превращалось в свинец, а всё, к чему прикасались мы, — в золото».
Макаров, в свою очередь, проявил скромность: «В СССР для меня было обычным делом набирать по 6−7 очков за игру. Особенно приятно сделать это в игре с “Эдмонтоном” — я включаюсь в это противостояние».
Макаров и по сей день является единственным игроком «Калгари», набравшим семь очков за матч. Среди россиян ему тоже нет равных — ни Овечкин, ни Фёдоров, ни
Елена Кузнецова