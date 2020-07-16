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19:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Чикаго» подписал контракты с хоккеистами Митчеллом, Сутером и Калинуком

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс» на своем сайте объявил о подписании контрактов с хоккеистами Яном Митчеллом, Пиусом Сутером и Уайаттом Калинуком.

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Как отмечается, соглашение с 24-летним швейцарским форвардом Сутером рассчитано на один сезон с зарплатой в 925 тысяч долларов. Сутер в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии, набрав в 50 матчах 53 очка (30 шайб + 23 передачи).

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Митчелл согласовал с «Чикаго» контракт на три года — до конца сезона-2022/23, по которому его годовая зарплата составит также 925 тысяч долларов. 21-летний канадский защитник был выбран «Чикаго» на драфте НХЛ-2017 под общим 57-м номером и до последнего времени выступал в студенческой лиге Канады.

Калинук подписал с «Чикаго» соглашение на два года с зарплатой в 925 тысяч долларов за сезон. Ранее 23-летний защитник из Канады выступал в юниорской хоккейной лиге США (USHL).

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