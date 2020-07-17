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09:57 (мск), источник: ТАСС

Агент Василевского сообщил, что россиянин номинирован на приз лучшему вратарю сезона в НХЛ

ТАСС, 17 июля. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский будет претендовать на приз «Везина Трофи», который вручается лучшему вратарю по итогам сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом на своей странице в Twitter сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

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Источник: Reuters

НХЛ официально не объявляла финальную тройку номинантов на награду. Василевский будет претендовать на приз третий год подряд. По итогам прошлого сезона голкипер стал лауреатом награды. Из российских вратарей дважды приза удостаивался Сергей Бобровский (2013, 2017).

Василевский является воспитанником уфимского «Салавата Юлаева», в котором он выступал до окончания сезона-2013/14, после чего подписал контракт с «Тампой». В составе сборной России голкипер становился чемпионом мира 2014 года и двукратным обладателем бронзы мировых первенств (2017, 2019).

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До сезона-1981/82 приз ежегодно вручался одному или нескольким вратарям, сыгравшим за свою команду в чемпионате не менее 25 игр и пропустившим наименьшее число голов в среднем за матч. Сейчас пропущенные шайбы не являются условием для претендента на «Везина Трофи», лауреат определяется голосованием генеральных менеджеров клубов. Рекордсменом по количеству наград является канадец Жак Плант (7), выступавший с 1947 по 1965 год и с 1968 по 1975 год.

Приз назван в честь бывшего вратаря «Монреаля» Жоржа Везины, который был признан лучшим в первом сезоне НХЛ (1917/18). В 1918 году он первым в истории не пропустил ни одной шайбы за матч. Всего Везина провел 328 матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной ассоциации (НХА) и НХЛ, 15 раз сыграв «на ноль».

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