Мэр Эдмонтона заявил, что затопление арены не помешает проведению матчей плей-офф НХЛ
ТАСС, 18 июля. Затопление арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне не повлияет на проведение матчей
ТАСС, 18 июля. Затопление арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне не повлияет на проведение матчей
«Ущерб носит косметический характер и касается только поверхности крыши без структурных повреждений. Выглядит не очень хорошо, но здание в порядке, и все можно быстро восстановить», — сказал Айвсон.
Позднее с заявлением выступила компания Oilers Entertainment Group, которая арендует арену у города. В заявлении отмечается, что последствия стихии никак не скажутся ни на сроках тренировочного лагеря «Эдмонтона», ни на проведении матчей
Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва