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12:28 (мск), источник: ТАСС

Мэр Эдмонтона заявил, что затопление арены не помешает проведению матчей плей-офф НХЛ

ТАСС, 18 июля. Затопление арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне не повлияет на проведение матчей плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом заявил мэр Эдмонтона Дон Айвсон, комментарий которого приводит телеканал CBC.

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Из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершен досрочно, сезон после паузы возобновится 1 августа матчами плей-офф, которые пройдут в двух городах — Эдмонтоне (для команд Западной конференции) и Торонто (для команд Востока), Эдмонтон также примет матчи финальной серии. В четверг в результате грозы часть арены в Эдмонтоне затопило, в соцсетях были опубликованы фотографии с повреждениями крыши «Роджерс Плэйс».

«Ущерб носит косметический характер и касается только поверхности крыши без структурных повреждений. Выглядит не очень хорошо, но здание в порядке, и все можно быстро восстановить», — сказал Айвсон.

Позднее с заявлением выступила компания Oilers Entertainment Group, которая арендует арену у города. В заявлении отмечается, что последствия стихии никак не скажутся ни на сроках тренировочного лагеря «Эдмонтона», ни на проведении матчей плей-офф НХЛ.

Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.

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