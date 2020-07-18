Мэр Эдмонтона заявил, что затопление арены не помешает проведению матчей плей-офф НХЛ

Из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершен досрочно, сезон после паузы возобновится 1 августа матчами плей-офф, которые пройдут в двух городах — Эдмонтоне (для команд Западной конференции) и Торонто (для команд Востока), Эдмонтон также примет матчи финальной серии. В четверг в результате грозы часть арены в Эдмонтоне затопило, в соцсетях были опубликованы фотографии с повреждениями крыши «Роджерс Плэйс».

«Ущерб носит косметический характер и касается только поверхности крыши без структурных повреждений. Выглядит не очень хорошо, но здание в порядке, и все можно быстро восстановить», — сказал Айвсон.

Позднее с заявлением выступила компания Oilers Entertainment Group, которая арендует арену у города. В заявлении отмечается, что последствия стихии никак не скажутся ни на сроках тренировочного лагеря «Эдмонтона», ни на проведении матчей плей-офф НХЛ.