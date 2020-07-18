Ковальчук остался без центра, у Кузнецова клюшка с дыркой. Как готовится «Вашингтон»

Источник: AP 2020

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» обожает фотографироваться с другими знаменитостями из мира спорта или шоу-бизнеса. Мы собрали коллекцию его совместных снимков с селебритиз.

«Вашингтон» продолжает готовится к возобновлению сезона, когда «столичным» предстоит сражаться в коротком групповом этапе за более высокий «посев» в первом раунде плей-офф. Одним из самых главных вопросов перед стартом тренировочного лагеря считался вратарский, поскольку основной голкипер «Кэпиталз» Брэйден Холтби может стать неограниченно свободным агентом, и никаких данных о переговорах по его продлению не было известно.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--93859c20ade2cec48d9c" data-vnd="93859c20ade2cec48d9c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=93859c20ade2cec48d9c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Где Самсонов?

Что же касается перспективного Ильи Самсонова, которого считают будущим клуба, то россиянин совершенно неожиданно пропустил уже четвёртую тренировку подряд. Причины отсутствия Самсонова, а также защитника Александра Алексеева неизвестны — согласно новым правилам НХЛ, команды не должны раскрывать медицинские причины отсутствия того или иного хоккеиста.



Таким образом, вратарский вопрос у «Вашингтона» разрешился сам собой. Дублёром Холтби стал Феникс Копли, а Холтби будет безоговорочным первым номером и, как знать, может заработать себе и новый контракт со «столичными».

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«Скажу честно, я не особо задумывался о том, что стану свободным агентом. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы выиграть Кубок Стэнли в составе “Вашингтона”. Надеюсь, что всё получится, но никто не знает, что будет дальше. Прямо сейчас я живу одним моментом, пытаюсь веселиться и получить удовольствие», — сказал Холтби.

Этот голкипер всю свою карьеру провёл в «Вашингтоне» и сейчас у него завершается пятилетний договор на $ 30,5 млн. Учитывая то, что потолок зарплат на следующий сезон остался прежним, то подписать Холтби заново «столичным» будет крайне трудно. Кроме голкипера, без контрактов останутся Илья Ковальчук, Радко Гудас и Бренден Диллон, а ограниченно свободными агентами станут Трэвис Бойд и Йонас Зигенталер. На этой неделе Диллон уже встречался с руководством клуба и заявил, что хочет остаться в «Кэпиталз».

Надеюсь, что играть буду я. Брэйден Холтби Голкипер "Вашингтона"

«На вратаря всегда оказывается особое давление. Это не зависит от условий контракта и того, как он играет. Мне кажется, что Холтби сосредоточен на правильных вещах», — сказал защитник Джон Карлсон.



«Надеюсь, что играть буду я. Думаю, что правильным будет играть все матчи плей-офф. У нас было достаточно времени, чтобы отдохнуть и набраться сил. Нужно быть в хорошей и умственной форме. В любом случае, стоит помнить, что всем нам повезло играть в этой лиге, так что нужно наслаждаться моментом», — резюмировал Холтби.

У Кузнецова клюшка с дыркой

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов поразил многих репортёров, выйдя на последнюю тренировку с необычной клюшкой. Россиянин взял модель фирмы Bauer, которую называют революционной — это клюшка с отверстием в середине крюка. Согласно характеристикам, которые заявил производитель, это самая лёгкая клюшка, созданная по новейшей технологии. «Эта клюшка даст хоккеистам новый уровень уверенности при броске. Отверстие в клюшке необходимо для улучшения аэродинамики, к тому же оно создаёт две разные секции крюка с различными свойствами», — утверждают экипировщики.

Кузнецов пока не говорил о том, будет ли использовать новинку в матчах, но если и будет, то не станет пионером в этом деле. В середине января с такой клюшкой играл нападающий «Сент-Луиса» Брэйден Шенн.



«Эти клюшки делали для восьми хоккеистов во всей лиге. Они появились совсем недавно и Шенн был первым, кто опробовал подобный крюк в официальном матче. Ему понравилось. Два дня спустя форвард “Бостона” Джейк Дебрюск стал первым, кто забил гол такой клюшкой».

Ковальчук остался без центра

В начале августа у центрфорварда «Вашингтона» Ларса Эллера должен родиться ребёнок и датчанин будет вынужден уехать из Торонто. Пока неясно, сколько матчей пропустит Эллер, но возвращение для него будет трудным — нужно будет сдать четыре подряд отрицательных теста на коронавирус, прежде чем его снова допустят внутрь энхаэловского «пузыря». В связи с этим, тренерскому штабу предстоит решить, кто будет центром третьего звена, а главным претендентом считается 19-летний Коннор МакМайкл.

«Он может играть в центре, но кроме него у нас есть и другие кандидаты. Мы можем передвинуть кого-нибудь в центр с фланга, так что мы не ограничиваемся только вариантом с МакМайклом», — сказал главный тренер Тодд Рирден. Среди других вариантов — 13-й форвард команды Трэвис Бойд и центральный четвёртой тройки Ник Дауд, но его «подъём» на звено выше разрушит сыгранное сочетание, а потому считается маловероятным.



«Что делать, в условиях пандемии приходится считаться с новыми правилами. Мы все приспосабливаемся к новым протоколам безопасности и здоровья. На льду всё по-старому, но как только ты выходишь с площадки, то всё меняется. В раздевалке все носят маски. Это странно, но я уверен, что мы привыкнем», — резюмировал Александр Овечкин.