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13:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Америке назвали лучших центральных нападающих НХЛ. Малкин — восьмой

Эксперты NHL Network составили рейтинг лучших центральных нападающих НХЛ.

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Источник: Спорт-Экспресс

На первом месте нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Далее в рейтинге расположились в порядке убывания: Натан Маккиннон («Колорадо»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Сидни Кросби («Питтсбург») Остон Мэттьюс («Торонто»), Джек Айкел («Баффало»), Патрис Бержерон («Бостон»).

На восьмом месте нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. На его счету 74 (25+49) очка в 55 матчах при показателе полезности «+7» и 58 минутах штрафа.

Девятый — Мика Зибанежад из «Рейджерс», на 10-й позиции форвард «Флориды» Александр Барков.

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