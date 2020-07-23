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10:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Алексеев доволен тренировками с основой «Вашингтона»

Российский защитник «Вашингтона» Александр Алексеев рад тренироваться с основой.

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Источник: Спорт-Экспресс

На данный момент россиянин думает только о том, как прогрессировать с каждым днем.

— Очень здорово тренироваться с «Вашингтоном», я этому рад, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Алексеева. — Я не волнуюсь, занимаюсь спокойно. Готов много работать и биться за место в составе. Моя цель — с каждым днем быть лучше и лучше, следовать всем инструкциям и указаниям тренерского штаба. Выходить на лед вместе с опытными ребятами, которые провели за «Кэпиталз» целый сезон — это особенное чувство.

Попасть в состав на сезон? Сейчас я об этом так не думаю, но конечно, я хочу работать усердно, чтобы заслужить это место. Я готов к вызову в НХЛ и хочу доказывать, что это будет сделано не просто так.

Это потрясающий шанс. Овечкин и Ковальчук — две суперзвезды не только в России, но и во всем мире. Я наслаждаюсь каждым днем, который провожу с ними в одной организации. И вообще здорово, когда так много русских в твоей команде.

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