Алексеев доволен тренировками с основой «Вашингтона»

Источник: Спорт-Экспресс

На данный момент россиянин думает только о том, как прогрессировать с каждым днем.

— Очень здорово тренироваться с «Вашингтоном», я этому рад, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Алексеева. — Я не волнуюсь, занимаюсь спокойно. Готов много работать и биться за место в составе. Моя цель — с каждым днем быть лучше и лучше, следовать всем инструкциям и указаниям тренерского штаба. Выходить на лед вместе с опытными ребятами, которые провели за «Кэпиталз» целый сезон — это особенное чувство.

Попасть в состав на сезон? Сейчас я об этом так не думаю, но конечно, я хочу работать усердно, чтобы заслужить это место. Я готов к вызову в НХЛ и хочу доказывать, что это будет сделано не просто так.