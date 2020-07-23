Новый клуб НХЛ из Сиэтла получил название «Кракен»

Источник: AP 2020

В четверг также были представлены цвета, эмблема и домашняя форма команды. Атрибуты выполнены в темно-синих и голубых тонах. Клуб также представил официальный сайт.

Ранее сообщалось, что первым генеральным менеджером клуба назначен двукратный обладатель Кубка Стэнли Рон Фрэнсис.

«Сиэтл» станет 32-й командой НХЛ с сезона-2021/22, вступительный взнос составит $650 млн. Клуб будет играть в Тихоокеанском дивизионе вместо «Аризоны», которая переместится в Центральный. Команда будет сформирована в результате драфта расширения. В 1915—1924 годах в городе базировался клуб «Сиэтл Метрополитэнс», игравший в Хоккейной ассоциации тихоокеанского побережья. В 1917 году команда завоевала Кубок Стэнли — первой среди американских коллективов.

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