Новый клуб НХЛ из Сиэтла получил название «Кракен»
ТАСС, 23 июля. Новый клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) получил название «Сиэтл Кракен». Об этом сообщает
ТАСС, 23 июля. Новый клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) получил название «Сиэтл Кракен». Об этом сообщает
В четверг также были представлены цвета, эмблема и домашняя форма команды. Атрибуты выполнены в
Ранее сообщалось, что первым генеральным менеджером клуба назначен двукратный обладатель Кубка Стэнли Рон Фрэнсис.
«Сиэтл» станет 32-й командой НХЛ с сезона-2021/22, вступительный взнос составит $650 млн. Клуб будет играть в Тихоокеанском дивизионе вместо «Аризоны», которая переместится в Центральный. Команда будет сформирована в результате драфта расширения. В 1915—1924 годах в городе базировался клуб «Сиэтл Метрополитэнс», игравший в Хоккейной ассоциации тихоокеанского побережья. В 1917 году команда завоевала Кубок Стэнли — первой среди американских коллективов.
Планировалось, что клуб из Сиэтла будет выступать уже в сезоне-2020/21, но к этому сроку могла быть не готова арена. В 2017 году в НХЛ вошел клуб «Вегас Голден Найтс», который в дебютном сезоне дошел до финала Кубка Стэнли.