Овечкин: Ощущаю себя в хорошей форме. Жду восхитительного времени плей-офф

«Каждая команда, каждый игрок хочет продолжить сезон ради шанса на победу. Уверен, у нас есть хорошая возможность снова выиграть кубок. Если посмотреть состав, у нас предостаточно талантливых и опытных игроков. Жду не дождусь, когда начнутся матчи.

Ощущаю себя в очень хорошей форме. Осталось только опять почувствовать шайбу и войти в ритм. Мы все соскучились по хоккею, по коллективу и очень долго ждали момента, когда можно вернуться. Даже не верится, что совсем скоро мы снова будем сражаться за Кубок Стэнли. Это самое восхитительное время", — приводит слова Овечкина Men`s Health.