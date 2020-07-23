Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.08
Бостон Брюинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
3.08
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
3.08
Тампа-Бэй Лайтнинг
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
5.08
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Все события
Фоторепортажи
25Пинок Дзагоева и пушка Облякова: победа ЦСКА в кадрах Sport24
8Слуцкий не пускает ЦСКА в Лигу чемпионов
20:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Овечкин: Ощущаю себя в хорошей форме. Жду восхитительного времени плей-офф

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о предстоящем возобновлении сезона и розыгрыше Кубка Стэнли.

Наверх
Источник: AP 2020

«Каждая команда, каждый игрок хочет продолжить сезон ради шанса на победу. Уверен, у нас есть хорошая возможность снова выиграть кубок. Если посмотреть состав, у нас предостаточно талантливых и опытных игроков. Жду не дождусь, когда начнутся матчи.

Вашингтон Кэпиталз (Вашингтон)

Ощущаю себя в очень хорошей форме. Осталось только опять почувствовать шайбу и войти в ритм. Мы все соскучились по хоккею, по коллективу и очень долго ждали момента, когда можно вернуться. Даже не верится, что совсем скоро мы снова будем сражаться за Кубок Стэнли. Это самое восхитительное время", — приводит слова Овечкина Men`s Health.

Читайте также
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Российская премьер-лига назвала дату начала нового сезона
Леонид Федун рассказал о целях «Спартака» на следующий сезон
Блохин: Назначение Луческу в киевское «Динамо» — плевок в душу
«Авангард» отправил в отставку Сушинского с поста президента
Стало известно, когда состоится бой Майка Тайсона и Роя Джонса
Лэмпард обматерил Клоппа во время матча «Ливерпуль» — «Челси»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь