Беттмэн: «Торонто» и «Эдмонтон» не получат преимущества перед другими командами НХЛ

Источник: AP 2020

Сезон НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата и заявил, что сезон возобновится матчами за Кубок Стэнли. Борьбу за трофей продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии. Сезон возобновится 1 августа, а с 28 по 30 июля команды проведут выставочные матчи.

Встречи клубов Восточной конференции пройдут в Торонто, а игры команд Западной конференции — в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли начнется 22 сентября и тоже состоится в Эдмонтоне. Обе команды, представляющие данные города, попали в число 24 клубов. Однако руководство лиги отмечает, что это не даст им преимущества перед другими коллективами.

«Хотел бы предупредить их и всех остальных — преимущества своего льда не будет, — сказал Беттмэн. — Правила будут одинаковыми для всех. К этим командам будут относиться так же, как и к остальным. Это касается времени появления на стадионе, также они не будут пользоваться своими раздевалками».