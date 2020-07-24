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11:13 (мск), источник: ТАСС

Беттмэн: «Торонто» и «Эдмонтон» не получат преимущества перед другими командами НХЛ

ТАСС, 24 июля. Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» и «Эдмонтон», которые представляют принимающие плей-офф города, не будут иметь преимущества перед остальными командами. Об этом сказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, чей комментарий приводит официальный сайт лиги.

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Источник: AP 2020

Сезон НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата и заявил, что сезон возобновится матчами за Кубок Стэнли. Борьбу за трофей продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии. Сезон возобновится 1 августа, а с 28 по 30 июля команды проведут выставочные матчи.

Встречи клубов Восточной конференции пройдут в Торонто, а игры команд Западной конференции — в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли начнется 22 сентября и тоже состоится в Эдмонтоне. Обе команды, представляющие данные города, попали в число 24 клубов. Однако руководство лиги отмечает, что это не даст им преимущества перед другими коллективами.

«Хотел бы предупредить их и всех остальных — преимущества своего льда не будет, — сказал Беттмэн. — Правила будут одинаковыми для всех. К этим командам будут относиться так же, как и к остальным. Это касается времени появления на стадионе, также они не будут пользоваться своими раздевалками».

Беттмэн подчеркнул, что «Торонто» и «Эдмонтон» не получат особый доступ к тренировочным площадкам и залам. Всем командам будет отведен один час, чтобы уехать в отель после матча. Затем помещение уберут и продезинфицируют. После разрешения лиги в него сможет зайти следующая команда.

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