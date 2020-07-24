Беттмэн: «Торонто» и «Эдмонтон» не получат преимущества перед другими командами НХЛ
ТАСС, 24 июля. Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» и «Эдмонтон», которые представляют принимающие
ТАСС, 24 июля. Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» и «Эдмонтон», которые представляют принимающие
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Встречи клубов Восточной конференции пройдут в Торонто, а игры команд Западной конференции — в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли начнется 22 сентября и тоже состоится в Эдмонтоне. Обе команды, представляющие данные города, попали в число 24 клубов. Однако руководство лиги отмечает, что это не даст им преимущества перед другими коллективами.
«Хотел бы предупредить их и всех остальных — преимущества своего льда не будет, — сказал Беттмэн. — Правила будут одинаковыми для всех. К этим командам будут относиться так же, как и к остальным. Это касается времени появления на стадионе, также они не будут пользоваться своими раздевалками».
Беттмэн подчеркнул, что «Торонто» и «Эдмонтон» не получат особый доступ к тренировочным площадкам и залам. Всем командам будет отведен один час, чтобы уехать в отель после матча. Затем помещение уберут и продезинфицируют. После разрешения лиги в него сможет зайти следующая команда.