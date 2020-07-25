Тесты на коронавирус каждый день и никаких болельщиков — даже картонных. НХЛ раскрыла новые подробности плей-офф

Сегодня Национальная хоккейная лига получит от клубов заявки на участие в розыгрыше Кубка Стэнли — 2020. В каждом ростере будет значиться фамилия 31 хоккеиста, общая численность делегации не может превышать 52 человека. Большой хоккей вот-вот вернется, а накануне боссы НХЛ раскрыли новые подробности того, каким будет плей-офф в Эдмонтоне и Торонто.

Трансляции

«Начиная с 1 августа и до момента вручения Кубка, мы будем вносить коррективы в наши планы, будем развиваться. Мы надеемся, что у нас получится создать продукт, который надолго запомнят болельщики. Мы рассчитываем, что он им понравится. Мы решили не заниматься виртуальной действительностью на трибунах, не рассаживать там картонные фигуры зрителей или плюшевых мишек.

Вашингтон Кэпиталз (Вашингтон) Все о команде

Мы решили все внимание уделить болельщикам, которые будут смотреть матчи дома, чтобы они получили максимальное удовольствие. Мы также хотим рассказать им о нашем виде спорта, заинтересовать их хоккеем, сделать так, чтобы трансляция захватила их.

Это слова вице-президент НХЛ по вопросам контента Стива Майера, которые подтверждают — с точки зрения картинки лига попытается создать уникальный продукт. Вот еще несколько пунктов, которые вас в этом убедят:

на каждом матче будут использоваться разные видео, звук и свет;

на играх будут воспроизводиться речевки и песни фанатов играющих команд, записанные заранее;

вокруг площадки установят жидкокристаллические мониторы, благодаря которым улучшится качество телекартинки;

в трансляциях будут задействованы 32 камеры вместо привычных 20 — в обычных условиях такое невозможно, так как камеры мешают зрителям;

интершумом для матчей плей-офф занимается известный разработчик видеоигр EA Sports.

Вирус

Игроки будут проходить тестирование на Covid-19 в ежедневном режиме, результаты будут доступны им и медикам в течение 24 часов. Медицинские бригады, которые будут находиться в Эдмонтоне и Торонто, будут постоянно оценивать опасность и сложность ситуации. При этом один положительный тест не станет причиной для карантина всех команд, находящихся в одном отеле с зараженным.

«Мы провели много дискуссий с управлением здравоохранения. В итоге мы остановились на стратегии, которая очень похожа на стратегию медицинских работников, где оценивается степень возможного воздействия. Мы будем отслеживать все контакты зараженных, и, если степень воздействия на других людей окажется высокой, эти люди тоже могут отправиться на карантин. Но в конце концов это тот протокол, который одобрила в том числе и Ассоциация игроков, поэтому хоккеисты должны чувствовать себя комфортно».

Питтсбург Пинвгинз (Питтсбург) Все о команде

Окончательное решение о том, может ли игрок продолжать играть в плей-офф, будет приниматься на основе рекомендаций медицинских штабов в двух городах-хабах. В Торонто и Эдмонтоне также будут установлены специальные стойки, при помощи которых можно будет в бесконтактном режиме проверить симптомы коронавируса и температуру.

Отели

НХЛ еще раз подтвердила, что игроки не смогут покидать пределы арендованных для них отелей, зато на их территориях созданы все условия для того, чтобы хоккеисты ни в чем не нуждались. В распоряжении хоккеистов будут:

рестораны, бары, кафе;

фитнес-залы;

бильярд;

настольный теннис;

патио-зоны;

кинотеатры;

услуги доставки еды.