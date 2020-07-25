Тесты на коронавирус каждый день и никаких болельщиков — даже картонных. НХЛ раскрыла новые подробности плей-офф
Жесткие ограничения и максимальный комфорт совместимы.
Жесткие ограничения и максимальный комфорт совместимы.
Сегодня Национальная хоккейная лига получит от клубов заявки на участие в розыгрыше Кубка Стэнли — 2020. В каждом ростере будет значиться фамилия 31 хоккеиста, общая численность делегации не может превышать 52 человека. Большой хоккей
«Начиная с 1 августа и до момента вручения Кубка, мы будем вносить коррективы в наши планы, будем развиваться. Мы надеемся, что у нас получится создать продукт, который надолго запомнят болельщики. Мы рассчитываем, что он им понравится. Мы решили не заниматься виртуальной действительностью на трибунах, не рассаживать там картонные фигуры зрителей или плюшевых мишек.
Мы решили все внимание уделить болельщикам, которые будут смотреть матчи дома, чтобы они получили максимальное удовольствие. Мы также хотим рассказать им о нашем виде спорта, заинтересовать их хоккеем, сделать так, чтобы трансляция захватила их.
Это слова
Игроки будут проходить тестирование на Covid-19 в ежедневном режиме, результаты будут доступны им и медикам в течение 24 часов. Медицинские бригады, которые будут находиться в Эдмонтоне и Торонто, будут постоянно оценивать опасность и сложность ситуации. При этом один положительный тест не станет причиной для карантина всех команд, находящихся в одном отеле с зараженным.
«Мы провели много дискуссий с управлением здравоохранения. В итоге мы остановились на стратегии, которая очень похожа на стратегию медицинских работников, где оценивается степень возможного воздействия. Мы будем отслеживать все контакты зараженных, и, если степень воздействия на других людей окажется высокой, эти люди тоже могут отправиться на карантин. Но в конце концов это тот протокол, который одобрила в том числе и Ассоциация игроков, поэтому хоккеисты должны чувствовать себя комфортно».
Окончательное решение о том, может ли игрок продолжать играть в
НХЛ еще раз подтвердила, что игроки не смогут покидать пределы арендованных для них отелей, зато на их территориях созданы все условия для того, чтобы хоккеисты ни в чем не нуждались. В распоряжении хоккеистов будут:
Охранять игроков / не позволять им покинуть пределы закрытой зоны будут 97 охранников в Торонто и 125 в Эдмонтоне.