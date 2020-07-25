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19:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Василевский возглавил рейтинг вратарей плей-офф Кубка Стэнли по версии пресс-службы НХЛ

Русскоязычная версия официального сайта НХЛ представила рейтинг лучших вратарей, которые примут участие в предстоящем плей-офф Кубка Стэнли.

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Источник: Спорт-Экспресс

Первым стал российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский, опередивший на один балл финна Туукку Раска из «Бостона».

Далее в рейтинге расположились: Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Коннор Хеллебайк («Виннипег»), Бен Бишоп («Далла»), Марк-Андре Флери («Вега»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Кэри Прайс («Монреаль»), Сергей Бобровский («Флорида») и Брэйден Холтби («Вашингтон»).

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