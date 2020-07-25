Василевский возглавил рейтинг вратарей плей-офф Кубка Стэнли по версии пресс-службы НХЛ
Русскоязычная версия официального сайта НХЛ представила рейтинг лучших вратарей, которые примут участие в предстоящем
Русскоязычная версия официального сайта НХЛ представила рейтинг лучших вратарей, которые примут участие в предстоящем
Первым стал российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский, опередивший на один балл финна Туукку Раска из «Бостона».
Далее в рейтинге расположились: Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Коннор Хеллебайк («Виннипег»), Бен Бишоп («Далла»),