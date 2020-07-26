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11:39 (мск), источник: Газета.Ру

Овечкин поделился ожиданиями от возобновления сезона НХЛ

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин поделился ожиданиями от возобновления сезона, передает сайт турнира.

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Источник: Reuters
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15
фотографий
15
фотографий
Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» обожает фотографироваться с другими знаменитостями из мира спорта или шоу-бизнеса. Мы собрали коллекцию его совместных снимков с селебритиз.

«Все ребята готовы психологически. Все отправляются в Торонто с радостью, потому что мы долго были без хоккея и уже соскучились. Не так просто отрываться от своих семей. Но в это время года мы понимаем, зачем здесь находимся и зачем туда летим», — сказал Овечкин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин: даже не думал о новом контракте с «Вашингтоном»
Спорт-Экспресс

Напомним, плей-офф НХЛ начнется 1 августа.

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