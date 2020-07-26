Овечкин поделился ожиданиями от возобновления сезона НХЛ
Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин поделился ожиданиями от возобновления сезона, передает сайт турнира.
Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин поделился ожиданиями от возобновления сезона, передает сайт турнира.
«Все ребята готовы психологически. Все отправляются в Торонто с радостью, потому что мы долго были без хоккея и уже соскучились. Не так просто отрываться от своих семей. Но в это время года мы понимаем, зачем здесь находимся и зачем туда летим», — сказал Овечкин.
Напомним,