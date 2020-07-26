Три россиянина попали в состав «Филадельфии» на матчи плей-офф

В него включён 31 игрок. К матчам в Торонто будут готовиться 4 вратаря, 10 защитников и 17 нападающих, среди которых трое россиян — Иван Проворов, Егор Замула и Кирилл Устименко. В окончательный список не попали российский форвард Герман Рубцов и второй номер драфта-2017 Нолан Патрик.