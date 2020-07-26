Три россиянина попали в состав «Филадельфии» на матчи плей-офф
Клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» на официальном сайте объявил состав на предстоящий розыгрыш Кубка Стэнли.
Клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» на официальном сайте объявил состав на предстоящий розыгрыш Кубка Стэнли.
В него включён 31 игрок. К матчам в Торонто будут готовиться 4 вратаря, 10 защитников и 17 нападающих, среди которых трое россиян — Иван Проворов, Егор Замула и Кирилл Устименко. В окончательный список не попали российский форвард Герман Рубцов и второй номер драфта-2017 Нолан Патрик.
Вратари: Картер Харт, Брайан Эллиотт, Алекс Лайон, Кирилл Устименко.
Защитники: Энди Велински, Филипп Майерс, Трэвис Санхайм, Роберт Хег, Иван Проворов, Мэтт Нисканен, Шейн Гостисбер, Егор Замула, Марк Фридман, Джастин Браун.
Нападающие: Энди Андреофф, Трэвис Конечны, Михаэль Раффль, Кевин Хейз, Шон Кутюрье, Тайлер Питлик, Скотт Лотон, Оскар Линдблом, Джеймс ван Римсдайк, Клод Жиру, Дерек Грант, Нейт Томпсон, Морган Фрост, Джоэль Фараби, Николя