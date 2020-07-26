Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.08
Бостон Брюинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
3.08
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
3.08
Тампа-Бэй Лайтнинг
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
5.08
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Все события
Фоторепортажи
16Эмоциональный срыв Тедеско: «Спартак» сыграл вничью с «Локо»
25Пинок Дзагоева и пушка Облякова: победа ЦСКА в кадрах Sport24
21:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Три россиянина попали в состав «Филадельфии» на матчи плей-офф

Клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» на официальном сайте объявил состав на предстоящий розыгрыш Кубка Стэнли.

Наверх
Источник: AP 2020

В него включён 31 игрок. К матчам в Торонто будут готовиться 4 вратаря, 10 защитников и 17 нападающих, среди которых трое россиян — Иван Проворов, Егор Замула и Кирилл Устименко. В окончательный список не попали российский форвард Герман Рубцов и второй номер драфта-2017 Нолан Патрик.

Филадельфия Флайерз (Филадельфия)

Вратари: Картер Харт, Брайан Эллиотт, Алекс Лайон, Кирилл Устименко.

Защитники: Энди Велински, Филипп Майерс, Трэвис Санхайм, Роберт Хег, Иван Проворов, Мэтт Нисканен, Шейн Гостисбер, Егор Замула, Марк Фридман, Джастин Браун.

Нападающие: Энди Андреофф, Трэвис Конечны, Михаэль Раффль, Кевин Хейз, Шон Кутюрье, Тайлер Питлик, Скотт Лотон, Оскар Линдблом, Джеймс ван Римсдайк, Клод Жиру, Дерек Грант, Нейт Томпсон, Морган Фрост, Джоэль Фараби, Николя Обе-Кубель, Коннор Буннаман, Якуб Ворачек.

Во время загрузки произошла ошибка.
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
«МЮ» и «Челси» вышли в Лигу чемпионов, у «Лестера» нет сказки
Где продолжит карьеру Кокорин? Разбираем все возможные варианты
Стали известны клубы, претендующие на звезду «Локомотива»
Двукратный обладатель Кубка Гагарина завершил карьеру
В «Сельте» объяснили, почему выкуп Смолова маловероятен
Хет-трик Иммобиле помог «Лацио» победить
Талалаев сменил Шалимова на посту главного тренера «Ахмата»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь