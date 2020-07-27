Малкин заявил, что полностью сфокусирован на игре в плей-офф НХЛ
ТАСС, 27 июля. Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин полностью сфокусирован на достижении побед для команды в матчах
ТАСС, 27 июля. Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин полностью сфокусирован на достижении побед для команды в матчах
«Все мои мысли и стремления направлены на победу, — сказал Малкин. — Конечно, я всегда думаю о кубках. Я рад вернуться на лед, это моя работа, я занимаюсь этим всю свою жизнь. Мы любим игру, я всегда хочу помогать команде побеждать, сейчас я крайне сфокусирован на задаче».
В текущем сезоне Малкин провел 55 матчей, в которых набрал 74 (25 шайб + 49 передач) очка. Российский форвард трижды выигрывал Кубок Стэнли с «Питтсбургом».
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