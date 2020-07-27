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11:19 (мск), источник: ТАСС

Малкин заявил, что полностью сфокусирован на игре в плей-офф НХЛ

ТАСС, 27 июля. Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин полностью сфокусирован на достижении побед для команды в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Комментарий Малкина приводит русскоязычная версия официального сайта лиги.

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Из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершен досрочно, сезон после паузы возобновится 1 августа матчами плей-офф, которые пройдут в двух городах — Эдмонтоне (для команд Западной конференции) и Торонто (для команд Востока).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Все мои мысли и стремления направлены на победу, — сказал Малкин. — Конечно, я всегда думаю о кубках. Я рад вернуться на лед, это моя работа, я занимаюсь этим всю свою жизнь. Мы любим игру, я всегда хочу помогать команде побеждать, сейчас я крайне сфокусирован на задаче».

Питтсбург Пинвгинз (Питтсбург)

В текущем сезоне Малкин провел 55 матчей, в которых набрал 74 (25 шайб + 49 передач) очка. Российский форвард трижды выигрывал Кубок Стэнли с «Питтсбургом».

«Питтсбург» начнет путь в плей-офф НХЛ с раунда плей-ин, где сыграет в серии до трех побед с «Монреалем» в Торонто. Победитель противостояния выйдет в 1/8 финала Кубка Стэнли.

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