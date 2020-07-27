Малкин заявил, что полностью сфокусирован на игре в плей-офф НХЛ

Из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершен досрочно , сезон после паузы возобновится 1 августа матчами плей-офф, которые пройдут в двух городах — Эдмонтоне (для команд Западной конференции) и Торонто (для команд Востока).

«Все мои мысли и стремления направлены на победу, — сказал Малкин. — Конечно, я всегда думаю о кубках. Я рад вернуться на лед, это моя работа, я занимаюсь этим всю свою жизнь. Мы любим игру, я всегда хочу помогать команде побеждать, сейчас я крайне сфокусирован на задаче».