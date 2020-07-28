Сергей Бобровский номинирован на приз за лидерские качества и участие в общественной жизни

Источник: AP 2020

Номинанты были выбраны их соответствующими командами НХЛ. Победитель будет выбран комитетом старших руководителей НХЛ во главе с комиссаром Гэри Беттмэном и заместителем комиссара Биллом Дэйли.

Напомним, в апреле Бобровский пожертвовал $ 100 тыс. на зарплаты работникам домашней арены клуба, которые лишились своих мест из-за паузы в НХЛ, вызванной пандемией коронавируса.

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Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».