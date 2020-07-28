Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.08
Бостон Брюинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
3.08
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
3.08
Тампа-Бэй Лайтнинг
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
5.08
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Все события
Фоторепортажи
17ВАР, пенальти и снова тема судейства. «Зенит» — в финале Кубка России после победы над «Спартаком»
8Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
10:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Сергей Бобровский номинирован на приз за лидерские качества и участие в общественной жизни

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский номинирован на «Кинг Клэнси Трофи» — приз, вручаемый за лидерские качества и активное участие в общественной жизни.

Наверх
Источник: AP 2020

Номинанты были выбраны их соответствующими командами НХЛ. Победитель будет выбран комитетом старших руководителей НХЛ во главе с комиссаром Гэри Беттмэном и заместителем комиссара Биллом Дэйли.

Напомним, в апреле Бобровский пожертвовал $ 100 тыс. на зарплаты работникам домашней арены клуба, которые лишились своих мест из-за паузы в НХЛ, вызванной пандемией коронавируса.

Национальная Хоккейная Лига

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

Во время загрузки произошла ошибка.
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
«Спартак» предложил Александру Кокорину трехлетний контракт
УЕФА контактирует с «Реалом» в связи со случаем заражения COVID
Глава UFC назвал дату боя Нурмагомедова и Гэтжи
РПЛ назвала клубы с наиболее высокими телерейтингами
«Барселона» может наказать игрока за отказ играть в плей-офф ЛЧ
Cadena SER: Денис Черышев отказался переходить в «Зенит»
Фергюсон простил Клоппа за телефонный звонок в 3 часа утра
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь