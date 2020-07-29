Детская ошибка русской суперзвезды. НХЛ вернулась, а Малкин сразу провалился — он подарил гол «Филадельфии»
Первый матч после карантина остался за «Флайерз».
Первый матч после карантина остался за «Флайерз».
Дождались! Большой хоккей вернулся! Да, пока только выставочными матчами между клубами Национальной хоккейной лиги, но после многомесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса, и это кажется большим праздником. Войти в историю и провести первую послекоронавирусную игру выпало «Питтсбургу» и «Филадельфии», они же первыми из команд лучшей лиги мира окунулись в новую реальность — хоккей без зрителей.
Еще один штрих изменившегося мира — активная поддержка движения Black Lives Matter. Хоккеисты «Пингвинз» и «Флайерз» выразили солидарность с принципами этого движения, перемешавшись во время исполнения гимна США.
«Питтсбург» — «Филадельфия» — одно из самых принципиальных противостояний НХЛ, едва ли не каждая встреча между этими клубами наполнена стычками, драками и конфликтами. Выставочный статус матча, вроде бы, не должен был ничего изменить в этом раскладе, но игра получилась очень спокойной. 8 минут штрафа на двоих и никаких кулачных боев — кажется, хоккеисты решили не забывать, что через несколько дней их ждет
В итоге, первый гол случился уже на 6-й минуте — первым человеком в истории НХЛ, забившим гол в июле, стал форвард «Питтсбурга» Конор Шири. Первый, кого он должен был поблагодарить за эту шайбу — это Джейк Гюнцель, вычертивший идеальный поперечный пас.
Дальше настало время различного рода подвигов в исполнении русских хоккеистов. Первый российский балл за результативность после затянувшегося карантина заработал оборонец «Флайерз» Иван Проворов. По традиции получивший тонну игрового времени защитник поучаствовал ассистом в атаке, закончившейся голом Шона Кутюрье.
А за полминуты до перерыва провалился Евгений Малкин. Суперзвездный нападающий совершил десткую ошибку, попытавшись отдать передачу через пятак у собственных ворот. Наказание от Кевина Хейса получилось максимально жестким.
Вторая двадцатиминутка получилась асболютно сухой, а в третьей Малкин принялся отрабатывать свою голевую ошибку, которая вполне могла стать решающей. Джино заряжал вантаймерами.
И уже сам ловил соперников на неаккуратных действиях в собственной зоне. Но забить так и не смог.
Правда, гол «Питтсбурга»
Там все могло быстро закончиться как в одну, так и в другую сторону, но в итоге почти три дополнительных минуты соперники на льду
Проворов отыграл почти 26 минут (в