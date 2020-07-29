Детская ошибка русской суперзвезды. НХЛ вернулась, а Малкин сразу провалился — он подарил гол «Филадельфии»

Источник: Sport24

Дождались! Большой хоккей вернулся! Да, пока только выставочными матчами между клубами Национальной хоккейной лиги, но после многомесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса, и это кажется большим праздником. Войти в историю и провести первую послекоронавирусную игру выпало «Питтсбургу» и «Филадельфии», они же первыми из команд лучшей лиги мира окунулись в новую реальность — хоккей без зрителей.

Еще один штрих изменившегося мира — активная поддержка движения Black Lives Matter. Хоккеисты «Пингвинз» и «Флайерз» выразили солидарность с принципами этого движения, перемешавшись во время исполнения гимна США.

«Питтсбург» — «Филадельфия» — одно из самых принципиальных противостояний НХЛ, едва ли не каждая встреча между этими клубами наполнена стычками, драками и конфликтами. Выставочный статус матча, вроде бы, не должен был ничего изменить в этом раскладе, но игра получилась очень спокойной. 8 минут штрафа на двоих и никаких кулачных боев — кажется, хоккеисты решили не забывать, что через несколько дней их ждет плей-офф и сосредоточились на хоккее.

Питтсбург Пинвгинз (Питтсбург) Все о команде

В итоге, первый гол случился уже на 6-й минуте — первым человеком в истории НХЛ, забившим гол в июле, стал форвард «Питтсбурга» Конор Шири. Первый, кого он должен был поблагодарить за эту шайбу — это Джейк Гюнцель, вычертивший идеальный поперечный пас.

Дальше настало время различного рода подвигов в исполнении русских хоккеистов. Первый российский балл за результативность после затянувшегося карантина заработал оборонец «Флайерз» Иван Проворов. По традиции получивший тонну игрового времени защитник поучаствовал ассистом в атаке, закончившейся голом Шона Кутюрье.

А за полминуты до перерыва провалился Евгений Малкин. Суперзвездный нападающий совершил десткую ошибку, попытавшись отдать передачу через пятак у собственных ворот. Наказание от Кевина Хейса получилось максимально жестким.

Вторая двадцатиминутка получилась асболютно сухой, а в третьей Малкин принялся отрабатывать свою голевую ошибку, которая вполне могла стать решающей. Джино заряжал вантаймерами.

И уже сам ловил соперников на неаккуратных действиях в собственной зоне. Но забить так и не смог.

Правда, гол «Питтсбурга» все-таки случился, а Евгений в нем поучаствовал. С его добиванием кипер Брайан Эллиотт справился, а вот набежавшему следом Джейсону Цукеру помешать уже не сумел. Малкину — голевой пас, командам — овертайм.

Там все могло быстро закончиться как в одну, так и в другую сторону, но в итоге почти три дополнительных минуты соперники на льду все-таки провели. Больше повезло «Филадельфии», которая поймала «Пингвинз» на еще одной ошибке, а форвард Скотт Лоутон идеально исполнил выход «1 в 0».

Проворов отыграл почти 26 минут (в плей-офф точно будет еще больше), а его партнер 20-летний Егор Замула доверия получил гораздо меньше, не всегда выглядел уверенно, но в целом на уровне НХЛ не потерялся (в плей-офф он получит шанс только в крайнем случае). Но главный итог матча очевиден — НХЛ вернула нам большой хоккей! Осталось дождаться плей-офф и окунуться в него с головой.