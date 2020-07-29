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10:16 (мск), источник: Sport24

Русский форвард сыграл впервые за полгода и забил на 33-й секунде! Михеев может стать звездой «Торонто» в плей-офф

«Торонто» обыграл «Монреаль» в выставочном матче.

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После четырех с половиной месяцев простоя большой хоккей возвращается! 28 июля в НХЛ прошли первые выставочные матчи. Сначала в Торонто стартовало пенсильванское дерби, а в прайм-тайм прошло канадское. И в обоих встречах было на что посмотреть. Конечно, интенсивность матчей оставляла желать лучшего. Но стоит сделать скидку на первую игру за долгий срок. Очевидно, что в плей-ине скорости будут принципиально другие. Отсутствие болельщиков на арене осталось почти не замеченным для телевизионных зрителей — по периметру стадионы были натянуты баннеры, а сверху трансляции наложен звук живых трибун. Даже если в первые пять минут и смущала такая картинка, то потом о ней быстро забываешь и концентрируешься на хоккее. Единственный вопрос к организаторам остался по качеству льда.

Во втором матче шайба прыгала по льду как сумасшедшая, что скорее всего было вызвано очень влажной и жаркой погодой в Торонто.

Несмотря на то, что «Мэйпл Лифс» играл на домашней арене, хозяевом матча считался «Монреаль». В лиге сделали все, чтобы «Торонто» ни в одной из встреч не имели преимущества своего льда. Для этого клуб отдал свою родную раздевалку. Но эти изменения никак не отразились на игре команды. «Кленовые листья» с первых секунд стал доминировать и не упустил преимущества у своего принципиального соперника. На 33-й секунде отличился Илья Михеев. И это была его первая игра с 27 декабря — много месяцев форвард восстанавливался после серьезного пореза кисти и операции на ней.

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Россиянин очень мощно провел тренировочный лагерь и чуть ли не лучше всех выглядел в двусторонних встречах. К июлю он оказался в шикарной форме в отличие от многих своих партнеров, которые не играли в хоккей с марта. Илья после травмы вернулся на лед в феврале, а когда начался карантин получил от лиги специальное разрешение для продолжения реабилитации и работы в спортзале и на льду. Михеев тренировался каждый день и к возобновлению чемпионата подошел во всеоружии. И совсем не случайно, что теперь нападающий выходит во втором звене с Таваресом и Марнером. 25-летний форвард и после гола выглядел здорово, запомнившись парочкой интересных моментов. В серии плей-ин с «Коламбусом» он может стать одним из важнейших игроков канадского клуба. За Михеева говорит универсальность — одинаково полезно может сыграть как и в большинстве, так и в меньшинстве.

По ходу матча сложилось впечатление, что «Торонто» готов гораздо лучше «Монреаля». При примерно равном количестве бросков по воротам опасных моментов у «листьев» было гораздо больше. Во втором периоде им даже удалось забить в меньшинстве — отличился Александр Керфут. В концовке второй двадцатиминутки он оформил дубль.

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«Канадиенс» смотрелись не слишком ярко в атаке, но тем не менее несколько голов тоже смогли забить. Сначала имели хорошие шансы в большинстве (после удаления Михеева), и Томаш Татар отправил шайбу в ворота, когда уже две минуты истекло. В третьем периоде Пол Байрон сократил отставание до минимума, сделав счет 2:3. Но спецбригада меньшинства «Торонто» и не думала успокаиваться и опять забила при «четыре на пять». На этот раз помог точный бросок Моргана Райлли. Матч завершился со счетом 4:2 в пользу «Мэйпл Лифс» и теперь команды выйдут на лед только в плей-ин.

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