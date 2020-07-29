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12:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин помог больнице Междуреченска закупить новое оборудование

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин помог Междуреченской городской больнице закупить новое оборудование, сообщает сайт администрации города.

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Источник: РИА "Новости"

— Благодаря спонсорской поддержке в 2 миллиона рублей были приобретены изолирующий бокс-капсула для транспортировки, 53 пульсоксиметра и комплекс для ИФА-тестирования, — сообщает пресс-служба администрации Междуреченска. — Изолирующий бокс позволяет перевозить пациентов с опасными инфекциями или защищать больных от воздействия окружающей среды. Он полностью герметичен и защищен от попадания не только воздуха и воды, но и радиоактивных или токсичных веществ. Мобильное средство оборудовано своей фильтро-вентиляционной системой, а через специальные шлюзы медики могут подавать больному кислород, лекарства либо подключать датчики. Специалисты станции скорой медицинской помощи уже проверили работу систем и отмечают — капсула готова к использованию.

Новый финский комплекс для ИФА-тестирования появился в баклаборатории. Оборудование определяет наличие антител к инфекции в крови пациентов. IgM — это маркер наличия инфекции, который формируется на ранней стадии заболевания. IgG — маркер иммунитета к вирусу, такие антитела формируются позже и остаются надолго. Определение антител к коронавирусу дает возможность врачам проследить динамику заболевания и подобрать препараты для лечения. Существенный плюс новой техники — это увеличения производительности. На старом оборудовании удавалось обработать 37 проб в день, теперь это число выросло более чем в два раза.

Портативные медицинские пульсоксиметры распределили по всем отделениям больницы. Прибор определяет степень насыщения артериальной крови кислородом, а также частоту и график пульса. Его используют для оценки функции дыхательных органов.

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