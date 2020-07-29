Хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарин признан болельщиками лучшим игроком сезона в команде

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12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий В большом интервью РИА Новостям дочь экс-тренера сборной России Олега Знарка Алиса рассказала о своем романе с нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.

Впервые с сезона-1991/92 болельщики назвали лучшим хоккеиста, проводящего дебютный сезон за команду. Тогда самым ценным признали Марка Мессье.

Панарин вошел в тройку претендентов на «Харт Трофи». Эта награда вручается самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата. На приз также претендуют лучший бомбардир досрочно завершенного чемпионата немец Леон Драйзайтль («Эдмонтон») и канадец Натан Маккиннон («Колорадо»). Эта же тройка ранее была номинирована на «Тед Линдсей Эворд» — приз, вручаемый лучшему игроку сезона по мнению игроков НХЛ. Победители номинаций будут объявлены во время финалов конференций плей-офф НХЛ.

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Панарин в регулярном чемпионате провел 69 игр и набрал 95 очков (32 гола + 63 передачи). Россиянин разделил третье место в списке бомбардиров с чешским форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком. Панарин может стать первым игроком «Рейнджерс» с сезона-1991/92, который выиграет «Харт Трофи», тогда приз получил Мессье.

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Панарин перешел в клуб из Нью-Йорка летом 2019 года из «Коламбуса», став самым высокооплачиваемым российским игроком в лиге, его зарплата составляет около $11,5 млн в год. В общей сложности в НХЛ Панарин провел 391 матч в регулярных чемпионатах, набрал 415 (148+267) очков. Помимо «Коламбуса» и «Рейнджерс», в НХЛ россиянин выступал за «Чикаго». В составе сборной России Панарин стал серебряным призером чемпионата мира (2015), а также дважды выиграл бронзовые награды мировых первенств (2016, 2017).