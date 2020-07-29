Хоккеист «Тампы» Сергачев подрался в контрольном матче, Кучеров отметился двумя шайбами
ТАСС, 29 июля. «Тампа» разгромила «Флориду» со счетом 5:0 в выставочной игре Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Автором двух шайб стал россиянин Никита Кучеров.
ТАСС, 29 июля. «Тампа» разгромила «Флориду» со счетом 5:0 в выставочной игре Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Автором двух шайб стал россиянин Никита Кучеров.
Кучеров отличился на 22-й и 50-й минутах, также он отметился одной результативной передачей. Помимо российского нападающего, шайбы в составе «Тампы» забросили Брейден Пойнт (14, 20) и Люк Шенн (26). Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев записал на свой счет одну голевую передачу.
В обеих командах на лед вышли российские голкиперы. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил все 26 бросков. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский — 29 из 34 бросков.
На 47-й минуте матча произошла драка между Сергачевым и нападающим «Флориды» Брайаном Бойлом.
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