Кучеров выстрелил как из пушки! Бедный Бобровский увидел шайбу только в воротах
«Тампа» вынесла «Флориду» в контрольной встрече, а русские «молнии» были на первых ролях.
«Тампа» вынесла «Флориду» в контрольной встрече, а русские «молнии» были на первых ролях.
В среду, 29 июля, в НХЛ стартовал второй день контрольных матчей в преддверии рестарта сезона-2019/2020. Первыми на лёд
Не нужно никому в сотый раз повторять, что возвращение НХЛ проходит при пустых трибунах, однако без поддержки фанатов клубы не остаются. Так, болельщики «молний» перед матчем с «Флоридой» разрисовали одно из защитных стёкол арены.
Наверняка лучи поддержки «Тампе» в этот вечер слали и из России. «Молнии» — одна из самых русских команд НХЛ, и на первый контрольный матч главный тренер Джон Купер, естественно, выставил всех своих здоровых лидеров, в число которых входят и наши соотечественники. Претендент на «Везину» Андрей Василевский, Михаил Сергачёв и Никита Кучеров — все были на месте. А вот нападающий Александр Волков, тоже попавший в состав «Тампы» на
Впрочем, у «Флориды» в плане русских ребят есть неплохой противовес. Место в воротах «пантер» занял Сергей Бобровский, проводящий очень спорный сезон, Дадонов занял привычное место в ведущей тройке нападения, да и финн Александр Барков — практически наш парень.
«Сорвать пломбу» «Тампе» помогла грубая ошибка форварда «Флориды» Валльмарка в своей зоне: швед буквально подарил шайбу Никите Кучерова, а тот уже разыграл быструю комбинацию накоротке с партнёрами, в результате чего Брейден Пойнт переиграл Сергея Бобровского на пятачке.
Ещё до перерыва Пойнт успел сделать дубль. За пять секунд до сирены канадец получил выверенную передачу от Кевина Шаттенкирка, затем как от стоячего убежал от Майка Мэтисона и пробил Бобровского броском в ближний угол.
Уже в первой двадцатиминутке начало складываться ощущение, что на лёд в Торонто вышли команды из разных лиг. Или, по крайней мере, с разным уровнем функциональной подготовки. «Молнии» летали по площадке и великолепно играли в пас, а игроки «Флориды» словно двигались в замедленной съёмке, регулярно оставляя Бобровского на растерзание сопернику.
Кстати, ещё в стартовом отрезке «пантеры»
«Флорида» не забила вовремя, а во втором периоде избиение «пантер» продолжилось. На первой же минуте отрезка Фрэнк Ватрано схватил удаление, и наказание последовало очень быстро. Никита Кучеров и Михаил Сергачёв устроили перепасовку, результатом которой стал пушечный выстрел лучшего нападающего «молний».
Хоккеисты на площадке даже не сразу поняли, что шайба оказалась в сетке, настолько элегантно «упаковал» Кучеров снаряд в цель. А Бобровскийи вовсе увидел его только в воротах.
Через пять минут прилетела ещё одна пробоина Бобровскому. Игроки «Флориды» банально не успевали за перемещениями шайбы в исполнении форвардов «молний», а бросок защитника Люка Шенна русский вратарь попросту не видел
В третьем периоде никаких изменений в игре не произошло, однако скучать телезрителям не пришлось. На шестой минуте отрезка первую большую драку после возвращения НХЛ устроили Брайан Бойл и Михаил Сергачёв. Американский форвард «Флориды» и русский защитник «Тампы»
Вскоре после того, как Сергачёв и Бойл отбыли пятиминутные штрафы, «Тампа» забросила пятую шайбу. Её организовала ударная связка «молний» Пойнт — Кучеров: форварды «молний» вдвоём улетели в скоростную контратаку, оставив не у дел сразу трёх защитников «Флориды» и несчастного Бобровского. Красота!
Да уж, по игре «Тампы» нельзя было сказать, что эти парни так долго находились без игровой практики. «Пантер» они вынесли без шансов. Ну, а «Флорида» оставила печальное впечатление, хотя и понятно, что по первой контрольной игре делать далекоидущие выводы глупо.
«Молниям» не составило труда довести матч до лёгкой победы. Возвращение «Тампы» после коронавирусной паузы получилось ярким, а русские ребята из «Лайтнинг» собрали отличный урожай по итогам этой встречи. У Кучерова — 3 (2+1) очка, Сергачёв заработал результативную передачу и провёл хороший кулачный бой, ну, а Василевский оформил шатаут, отразив 26 бросков.
Лев Лукин