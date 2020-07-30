Текущие события
Хоккей. НХЛ
1.08
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
1.08
Эдмонтон Ойлерз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
1.08
Нью-Йорк Айлендерс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
2.08
Питтсбург Пингвинз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
2.08
Калгари Флэймз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
2.08
Нэшвилл Предаторз
Аризона Койотс
Все события
Фоторепортажи
9Победа Петра Яна и другие бои UFC 251
8Слуцкий не пускает ЦСКА в Лигу чемпионов
00:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Колорадо» одержал победу над «Миннесотой»

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. «Колорадо» одержал победу над «Миннесотой» в выставочном матче перед возобновлением сезона НХЛ.

Наверх
Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счетом 3:2 (2:2, 1:0, 0:0). В составе «Эвеланш» шайбы забросили Йонас Донской (2-я минута), Нэтан Маккиннон (5) и Габриэль Ландескуг (25), у проигравших отличились Мэтт Дамба (4) и Эрик Стаал (15).

Во время загрузки произошла ошибка.
Колорадо Эвеланш (Денвер)

Российские хоккеисты «Колорадо» Никита Задоров и Владислав Наместников сделали по одной результативной передаче.

Сезон-2019/20 в НХЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится 1 августа квалификационными играми Кубка Стэнли. Матчи будут проводиться в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.

Читайте также
 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
Медведева рассказала о первой любви
Месси связывают с «Интером». Что за этим стоит
Кучеров выстрелил как из пушки, Сергачев подрался: видео
Экс-игрок «Зенита» подписал контракт с «Краснодаром»
«Реал» и «Барселона» выдохнули. Смолов вернулся в Россию
Дубль Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Сампдорию» в Серии A
СМИ сообщили о переходе форварда «Сан-Лоренсо» в ЦСКА
«Локо» думает сыграть с «Зенитом» за Суперкубок вторым составом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь