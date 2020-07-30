«Колорадо» одержал победу над «Миннесотой»

Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счетом 3:2 (2:2, 1:0, 0:0). В составе «Эвеланш» шайбы забросили Йонас Донской (2-я минута), Нэтан Маккиннон (5) и Габриэль Ландескуг (25), у проигравших отличились Мэтт Дамба (4) и Эрик Стаал (15).

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Российские хоккеисты «Колорадо» Никита Задоров и Владислав Наместников сделали по одной результативной передаче.