Матч-концерт в Эдмонтоне. Три гола за пять минут и промах Наместникова по пустым воротам

Источник: AP 2020

Главные звёзды «Колорадо» номинированы на четыре приза НХЛ

Матч между «Миннесотой Уайлд» и «Колорадо Эвеланш» был вторым в расписании второго игрового дня контрольных встреч. Команды приехали в Эдмонтон с абсолютно разными турнирными задачами. «Лавины» начнут выступление во втором этапе сезона с кругового турнира, в котором примут участие лидеры Западной конференции. Подопечные Джареда Беднара разыграют с «Сент-Луис Блюз», «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз» лучший посев в первом раунде плей-офф. В свою очередь «дикари» примут участие в плей-ин за само право участия в борьбе за Кубок Стэнли. Соперником команды Дина Эвасона по квалификации станет «Ванкувер Кэнакс».

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По-разному протекала для команд и пауза в сезоне, связанная с пандемией коронавируса. Новости, приходящие из стана «Колорадо», в основном были связаны с включением игроков в список лауреатов на различные номинации. Нападающий Натан Маккиннон попал в тройку финалистов наиболее престижных индивидуальных наград НХЛ — «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи». В обеих номинациях Маккиннон будет конкурировать с форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным и нападающим «Эдмонтон Ойлерз» Леоном Драйзайтлем.

Также канадец оказался в числе финалистов на «Леди Бинг Трофи». Защитник Кейл Макар был номинировал на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона НХЛ. Собственно, мало кто сомневается, что именно Макар и станет обладателем награды. Шансы Маккиннона на завоевание призов не такие очевидные. Уж слишком хорош в регулярном чемпионате был Драйзайтль.

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«Миннесота» утвердила Эвасона и подписала Капризова

«Миннесота» занималась решением совершенно иных вопросов. Для начала руководство клуба утвердило 55-летнего Эвасона в должности главного тренера команды. Канадский тренер занял лидерское место на тренерском мостике «Уайлд» после отставки многоопытного Брюса Будро. Это произошло ещё в декабре 2019 года. В течение следующих 2,5 месяцев Дин трудился в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Потом случился коронавирус, заморозивший всяческие переговоры. И наконец, в июле 2020-го, Эвасон официально получил статус главного тренера.

Главные же новости «Уайлд», естественно, были связаны с заключением контракта с российским форвардом Кириллом Капризовым. Эта трансферная сага длилась на протяжении долгого времени и также завершилась в середине июля. Кирилл заключил двухлетний контракт с «Миннесотой».

Как только воспитанник новокузнецкого хоккея дебютирует в составе клуба в официальном матче НХЛ, Капризов станет всего пятым российским полевым хоккеистом за всю историю «Уайлд». Рекордсменом «Миннесоты» по матчам среди россиян является Андрей Зюзин (188 матчей). Однако случится это радостное для Капризова событие только в следующем сезоне. Принять активное участие в возобновлении сезона Кирилл не сможет. Таковы условия нового коллективного договора между игроками и лигой.

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«Колорадо» отцепило Каменева

На данный же момент российских хоккеистов в составе «Миннесоты» нет. Зато в составе «Колорадо» россиян сразу трое — это защитник Никита Задоров, а также нападающие Владислав Наместников и Валерий Ничушкин. При этом ещё один россиянин — форвард Владислав Каменев — оказался отцеплен тренерский штаб «лавин» перед отправлением в Эдмонтон.

В нынешнем чемпионате Каменев находился в обойме «Эвеланш», отыграл почти 40 матчей, периодически даже играл в большинстве, набирал очки, но в окончательный состав команды на плей-офф не попал. По окончании сезона у Каменева истекает годичный контракт с «лавинами», и хоккеисту есть смысл задуматься о возвращении в Россию. Права на Владислава этим летом в результате трёхстороннего обмена оказались у СКА.

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Голевая перестрелка в первом периоде. На счету россиян две передачи

Другие россияне «лавин» попали в ростер команды на контрольный матч с «Миннесотой». Ничушкин занял уже привычное место во втором звене с Наземом Кадри и Габриелем Ландескогом, а Наместников оказался в третьей тройке нападения с Джей Ти Комфером и Йоонасом Донским. Задоров составил третью пару обороны с молодым канадцем Коннором Тимминсом. Составы обеих команд в принципе не таили в себе никаких сюрпризов. В условиях всего одного контрольного матча перед официальными встречами не до проверок сочетаний. Вспомнить бы всё то, что наиграли за гладкий чемпионат.

Соскучившиеся по хоккею соперники начали встречу с места в карьер. Уже третья смена номинальных гостей завершилась взятием ворот. Наместников броском от борта застал врасплох голкипера «Уайлд» Алекса Стэлока. Американский голкипер неудачно отразил шайбу точно на клюшку Донскому, который без помех переправил игровой снаряд в цель.

Игроки «Миннесоты» не стали затягивать со своим ответом. Подопечные Эвасона заработали большинство, которое моментально реализовали. Защитник Мэтт Дамба удачно бросил в касание, распечатав Филиппа Грубауэра. Но и это был ещё не конец безумного старта матча.

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Хоккеистам «Колорадо» удался стремительный переход из обороны в атаку. Задоров нашёл передачей Ландескога, который сначала стянул на себя двух защитников, а потом отправил Маккиннона в сольный проход. Канадский форвард выкатился на импровизированное рандеву с Алексом и без труда переиграл голкипера. 2:1 в пользу «Эвеланш» спустя всего пять минут после начала первого периода.

В стартовой двадцатиминутке команды продолжали действовать практически без средней зоны. Одну атаку сменяла другая, а голкиперы трудились, не покладая блинов и ловушек. В такой ситуации гол был делом времени. Неудивительно, что на перерыв команды отправились уже при ничейном счёте. Равновесие восстановил Эрик Стаал, удачно сыгравший на пятаке.

Наместников не забил в пустые ворота, Францоуз удачно заменил Грубауэра

Начало второго периода обернулось для «дикарей» двумя удалениями за 34 секунды. Слишком большая вольность в матче против одной из лучших атак лиги. «Лавины» получили двойной численный перевес, и Ландеског в третий раз в матче вывел «Колорадо» вперёд. Шведский форвард сыграл на добивании после броска Макара. Промахнуться в этой ситуации было решительно невозможно.

Следом подопечные Беднара имели шикарную возможность уйти в отрыв. Кадри прекрасной передачей вывел Наместникова на пустой угол ворот, но Владислав не смог нанести акцентированный бросок. У российского форварда случился кикс, в результате которого шайба прошла мимо створа ворот.

Тренерские штабы команд в контрольных матчах разделились на два лагеря. Одни обходятся без замены основного голкипера в ходе матча, тогда как другие используют двух вратарей. Всё зависит от уровня вратарской бригады в команде. В первом матче игрового дня российские голкиперы Андрей Василевский и Сергей Бобровский провели полноценные встречи. Стэлок и Грубауэр такой роскоши оказались лишены. На вторую часть матча в ворота «Уайлд» был отряжен Деван Дабник, а на последнем рубеже «Эвеланш» появился Павел Францоуз. Наш старый знакомый по челябинскому «Трактору» сразу угодил под шквал бросок «дикарей», но сравнять счёт так и не позволил.

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В заключительной трети матча опасные моменты продолжали сыпаться, как из изобилия. Особенно старались номинальные хозяева, которым необходимо было отыгрываться. Ближе всего к голу «дикари» были в четырёхминутном большинстве (Тимминс отбывал двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой), однако пробить Францоуза в этот вечер им было не суждено. Чешский голкипер завершил встречу без пропущенных шайб, благодаря чему «лавины» и довели матч-концерт до победы. Теперь команды появятся на льду «Роджерс-Плэйс» арены уже в официальных матчах.