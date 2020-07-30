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08:45 (мск), источник: Sport24

Овечкин — неудержимый! Показал Америке, что такое советский хоккей, и оформил дубль в первом матче после карантина

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Национальная хоккейная лига еще не перезапустила сезон, а только проводит выставочные матчи, но российские болельщики уже нашли способ поспорить о желании Гэри Беттмэна во что бы то ни стало завершить чемпионат. Лагеря, как водится, два. Первый восхваляет лучшую лигу миру за верность хоккею и осознание необходимости определить обладателя Кубка Стэнли вопреки пандемии коронавируса. Второй утверждает, что весь интерес Беттмэна и его команды заключен в финансовой выгоде.

Пока вы выбираете к какому лагерю примкнуть или подумываете о том, не изменить ли свое изначальное мнение, стоит признать главное — НХЛ заточена на то, чтобы выдавать нам зрелище экстрауровня и пытается делать это в максимально плотном режиме. Вы только посмотрите на состав пар в выставочных встречах: «Питтсбург» — «Филадельфия» (Пенсильванское дерби), «Калгари» — «Эдмонтон» («Битва при Альберте»), «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» (все понятно без слов)!

А чем хуже сегодняшнее противостояние «Вашингтона» и «Каролины»? Весной 2019-го эта пара выдала сумасшедшую серию в первом раунде плей-офф с голами Овечкина, его дракой со Свечниковым и сенсационной победой «Харрикейнз». Сейчас же НХЛ столкнула команды лицом к лицу еще до старта розыгрыша Кубка Стэнли и, кажется, поручила главную роль в этом спектакле Александру Овечкину. Это шутка, но капитан «Вашингтон» выдал по-настоящему вдохновенный матч.

Для начала он по классике почудил в подтрибунном помещении.

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А потом забил. Соперники потратили немало времени первого периода на сумбурный хоккей, пока за дело не взялся Ови. В течение одной атаки он успел примериться к воротами чуть не точным броском, но уже через несколько секунд засандалил шайбу в сетку рикошетом от чешского вратаря Петра Мразека.

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«Каролина» быстро отыгралась, правда, времени на то, чтобы засчитать гол, у арбиров ушло немало. На повторе показалось, что взятие ворот произошло после того, как рамка была сдвинута, но, вероятно, у судей был другой (более справедливый) повтор. Овечкина такое развитие событий нисколько не расстроило — спустя всего полторы минуты он при поддержке своих русских партнеров вернул «Вашингтону» преимущество.

Вашингтон Кэпиталз (Вашингтон)

Гол получился типично советским, а благодарить за это стоит не только Ови, но и Дмитрия Орлова. Защитник после замаха вырезал классную передачу, а Александр Великий отрубил режим хоккейного эгоизма и вместо броска поделился шайбой с Евгением Кузнецовым. Тому оставалось лишь не промахнуться мимо пустого угла и заставить фанатов «Кэпиталз» начать считать часы до плей-офф. Форма-то у их кумиров, кажется, очень неплохая.

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Во втором периоде знаковых событий было гораздо меньше. «Каролина» бросала в штангу, Илья Ковальчук во второй раз за матч зарабатывал для «Вашингтона» большинство, а Дмитрий Орлов (да и многие другие игроки, чего уж) позволял себе слишком расслабленный стиль игры. Возвысился над этим всем, конечно же, Овечкин, который оформил дубль. Дубль имени Тома Уилсона, надо признать. Силовой форвард «Вашингтона» на деле показал, что значит эпитет «силовой», жестко поставив спину сопернику, а затем выкатил на Ови близкий к идеальному пас. Алекс — неудержим!

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В третьем периоде «Каролина» сохраняла свое отставание, вратарь «Вашингтона» Витек Ваченек заменял Брэйдена Холтби и заработал себе вистов в отсутствие Ильи Самсонова, а Дмитрий Орлов продолжил доказывать, что к плей-офф он только готовится, но пока не готов. Конечно, все ждали хет-трика от Александра Овечкина, вот только его не случилось. Впрочем, для первого раза хватило и дубля с победой. Ови сверхуверенно начал путь ко второй чашке! По Андрею Свечникову, который провел очень бледный матч, вопросов больше. Ответов ждем, начиная с 1 июля.

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