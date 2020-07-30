Тарасенко сыграл впервые за девять месяцев после тяжелой травмы. Его «Сент-Луис» пока очень-очень плох

Сам по себе матч «Чикаго» — «Сент-Луис», быть может, и не вызвал бы особого ажиотажа. Большой хоккей вернулся еще накануне, так что эффект новизны несколько спал. «Чикаго», как бы ни пытались организаторы столкнуть в контрольных матчах принципиальных соперников, не самый сильный раздражитель для действующих обладателей Кубка Стэнли. Но был как минимум один повод включить камерную трансляцию из Эдмонтона.

Девять месяцев болельщики «Сент-Луиса» не видели своего любимца Владимира Тарасенко.

С октября прошлого года один из сильнейших снайперов современной НХЛ не выходил на лед в официальных или хотя бы выставочных матчах. Причиной столь долгого простоя была травма плеча, которую россиянин получил в матче с «Лос-Анджелесом». Безобидная игровая ситуация, которая не предвещала ничего из ряда вон выходящего, обернулась операцией и долгим восстановлением.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/yw0kBLX_s-M" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Он в порядке. До остановки сезона он был готов вернуться через неделю и играть, так что он проделал отличную работу. Он отлично поработал над восстановлением, также хорошо тренировался и поддерживал себя в прекрасной форме. На самом деде, его форма после возвращения лучше, чем была в сентябре, когда он приехал в тренировочный лагерь. Он вернулся на лед и сейчас занимается, так что он готов. Возвращение Влади — отличный импульс для нашей команды. Во время паузы он получше залечил плечо, думаю, оно сильнее, чем когда-либо. Он работал над собой, он катается и ждет возвращения. Великолепно, что в команду возвращается парень с такими хоккейными и лидерскими качествами, — еще месяц назад говорил о состоянии Тарасенко главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби.

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Беруби на деле показал, что верит в Тарасенко. Рулевой «музыкантов» определил Русского танка к привычным для него партнерам, сделав сочетание Шворц — Шенн — Тарасенко стартовым. Игровое время россиянина, не игравшего с осени прошлого года, дозировали. Важно было не перезагрузить лидера раньше времени. Учитывая, что «Сент-Луис» пропускает квалификационный раунд, Владимир успеет набрать форму, не форсируя ее. 15 с небольшим минут в данной ситуации — вполне нормальные цифры. Гораздо больше из нападающих «Блюз» в матче против «Чикаго» сыграл только Райан О’Райлли.

— Мне кажется, что мы знаем, как сделать так, чтобы наше звено добилось успеха. В прошлом сезоне мы приобрели определенный опыт. Постараемся воспользоваться им, будем забивать голы, делать все, чтобы преуспеть и на этот раз, — еще до старта контрольных матчей делился мнением сам Тарасенко.

И для первого появления после столь долгого простоя Тарасенко смотрелся вполне прилично. Для него, как игрока заточенного на бросок, показательно, что никто из игроков «Сент-Луиса» не угрожал воротам «Чикаго» чаще 91-го номера. Не все из четырех выстрелов Владди были опасными, но пару раз он демонстрировал нацеленность на гол. А еще один хороший симптом — это два силовых приема. Это значит, что в голове у Тарасенко не сидит боязнь снова повредить левое плечо. По крайней мере, он не бережет себя настолько, чтобы исключать силовую борьбу как класс.

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На этом позитивные новости об игре Тарасенко и «Сент-Луиса» заканчиваются. Начнем с того, что действующие чемпионы НХЛ так и не смогли пробить ни Кори Кроуфорда, ни вышедшего на замену Малькома Суббана. Особенно жалким выглядело большинство «Блюз». Отчасти это можно связать с тем, что Беруби не стал рушить первую спецбригаду, которая заканчивая регулярный чемпионат. Из-за некой консервативности главного тренера Тарасенко был вынужден выходить на исходе большинства. Стоит ли говорить, что эффективность самого опасного игрока команды от этого решения упала в разы?

Но если в атаке «Сент-Луис» смотрелся просто блекло, то в обороне порой безобразно. Первые две шайбы, которые и предрешили исход матча, получились похожими как братья-близнецы: атака развивалась с фланга, а забивали «ястребы» с пятака. Сначала сработала связка Тэйвз — Саад, а уже через две минуты Кейн — Строум. Примечательно, что провожал шайбу взглядом капитан «Сент-Луиса» Алекс Пьетранжело.

А этот бросок Доминика Кубалика напомнил, почему Джейк Аллен потерял место в воротах «Сент-Луиса». Четвертый гол «Чикаго» — очередное подтверждение того, что на этом вратаре не зря поставили крест как на первом номере.