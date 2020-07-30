Тарасенко сыграл впервые за девять месяцев после тяжелой травмы. Его «Сент-Луис» пока очень-очень плох
Русский танкт нанес четыре броска, но чемпионы ни разу не забили «Чикаго».
Русский танкт нанес четыре броска, но чемпионы ни разу не забили «Чикаго».
Сам по себе матч «Чикаго» — «Сент-Луис», быть может, и не вызвал бы особого ажиотажа. Большой хоккей вернулся еще накануне, так что эффект новизны несколько спал. «Чикаго», как бы ни пытались организаторы столкнуть в контрольных матчах принципиальных соперников, не самый сильный раздражитель для действующих обладателей Кубка Стэнли. Но был как минимум один повод включить камерную трансляцию из Эдмонтона.
С октября прошлого года один из сильнейших снайперов современной НХЛ не выходил на лед в официальных или хотя бы выставочных матчах. Причиной столь долгого простоя была травма плеча, которую россиянин получил в матче с «Лос-Анджелесом». Безобидная игровая ситуация, которая не предвещала ничего из ряда вон выходящего, обернулась операцией и долгим восстановлением.
— Он в порядке. До остановки сезона он был готов вернуться через неделю и играть, так что он проделал отличную работу. Он отлично поработал над восстановлением, также хорошо тренировался и поддерживал себя в прекрасной форме. На самом деде, его форма после возвращения лучше, чем была в сентябре, когда он приехал в тренировочный лагерь. Он вернулся на лед и сейчас занимается, так что он готов. Возвращение Влади — отличный импульс для нашей команды. Во время паузы он получше залечил плечо, думаю, оно сильнее, чем
Беруби на деле показал, что верит в Тарасенко. Рулевой «музыкантов» определил Русского танка к привычным для него партнерам, сделав сочетание Шворц — Шенн — Тарасенко стартовым. Игровое время россиянина, не игравшего с осени прошлого года, дозировали. Важно было не перезагрузить лидера раньше времени. Учитывая, что «Сент-Луис» пропускает квалификационный раунд, Владимир успеет набрать форму, не форсируя ее. 15 с небольшим минут в данной ситуации — вполне нормальные цифры. Гораздо больше из нападающих «Блюз» в матче против «Чикаго» сыграл только Райан О’Райлли.
— Мне кажется, что мы знаем, как сделать так, чтобы наше звено добилось успеха. В прошлом сезоне мы приобрели определенный опыт. Постараемся воспользоваться им, будем забивать голы, делать все, чтобы преуспеть и на этот раз, — еще до старта контрольных матчей делился мнением сам Тарасенко.
И для первого появления после столь долгого простоя Тарасенко смотрелся вполне прилично. Для него, как игрока заточенного на бросок, показательно, что никто из игроков «Сент-Луиса» не угрожал воротам «Чикаго» чаще 91-го номера. Не все из четырех выстрелов Владди были опасными, но пару раз он демонстрировал нацеленность на гол. А еще один хороший симптом — это два силовых приема. Это значит, что в голове у Тарасенко не сидит боязнь снова повредить левое плечо. По крайней мере, он не бережет себя настолько, чтобы исключать силовую борьбу как класс.
На этом позитивные новости об игре Тарасенко и «Сент-Луиса» заканчиваются. Начнем с того, что действующие чемпионы НХЛ так и не смогли пробить ни Кори Кроуфорда, ни вышедшего на замену Малькома Суббана. Особенно жалким выглядело большинство «Блюз». Отчасти это можно связать с тем, что Беруби не стал рушить первую спецбригаду, которая заканчивая регулярный чемпионат.
Но если в атаке «Сент-Луис» смотрелся просто блекло, то в обороне порой безобразно. Первые две шайбы, которые и предрешили исход матча, получились похожими как братья-близнецы: атака развивалась с фланга, а забивали «ястребы» с пятака. Сначала сработала связка Тэйвз — Саад, а уже через две минуты Кейн — Строум. Примечательно, что провожал шайбу взглядом капитан «Сент-Луиса» Алекс Пьетранжело.
А этот бросок Доминика Кубалика напомнил, почему Джейк Аллен потерял место в воротах «Сент-Луиса». Четвертый гол «Чикаго» — очередное подтверждение того, что на этом вратаре не зря поставили крест как на первом номере.
Впрочем, если представить, что Аллен не появится в воротах «Сент-Луиса» до конца