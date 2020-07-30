Панарин рассказал о срыве свадьбы с дочерью Знарка в Италии

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий В большом интервью РИА Новостям дочь экс-тренера сборной России Олега Знарка Алиса рассказала о своем романе с нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.

Панарин пояснил, что торжество пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. «Конкретных планов у нас пока нет, потому что непонятно, что в мире будет происходить — будут ли вторые, третьи волны, насколько это все затянется», — подчеркнул спортсмен.

Хоккеист добавил, что свадьба у них уже оплачена наполовину. «Думаю, мы будем проводить свадьбу там же, но попозже», — заметил Панарин. Он добавил, что организацией мероприятия занимается его будущая супруга.

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26 июня Панарин раскритиковал НХЛ в соцсетях. По его мнению, лига ущемляет права игроков в распределении доходов.

Панарин — самый высокооплачиваемый российский игрок НХЛ. В июле прошлого года он подписал с «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 миллиона долларов.