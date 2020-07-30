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21:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Панарин рассказал о срыве свадьбы с дочерью Знарка в Италии

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о срыве свадьбы с дочерью тренера Олега Знарка Алисой в Италии. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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В большом интервью РИА Новостям дочь экс-тренера сборной России Олега Знарка Алиса рассказала о своем романе с нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.

Панарин пояснил, что торжество пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. «Конкретных планов у нас пока нет, потому что непонятно, что в мире будет происходить — будут ли вторые, третьи волны, насколько это все затянется», — подчеркнул спортсмен.

Хоккеист добавил, что свадьба у них уже оплачена наполовину. «Думаю, мы будем проводить свадьбу там же, но попозже», — заметил Панарин. Он добавил, что организацией мероприятия занимается его будущая супруга.

Национальная Хоккейная Лига

26 июня Панарин раскритиковал НХЛ в соцсетях. По его мнению, лига ущемляет права игроков в распределении доходов.

Панарин — самый высокооплачиваемый российский игрок НХЛ. В июле прошлого года он подписал с «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 миллиона долларов.

Алиса Знарок — модель. Ее отец — бывший главный тренер сборной России по хоккею, ныне возглавляющий московский «Спартак». Национальную команду он привел к золоту Олимпиады 2018 года.

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