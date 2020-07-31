Докатиться до финиша: как НХЛ будет доигрывать сезон в пандемию

В субботу, 1 августа, начнется плей-офф НХЛ. У хоккеистов пройдут официальные матчи впервые с марта, когда весь мировой спорт ушел на паузу. Изначально лига долго принимала решение о том, доигрывать ли сезон. Но в итоге предложила беспрецедентный формат Кубка Стэнли, который был одобрен клубами. Даже вспышка коронавируса в отдельных командах не остановила руководителей НХЛ от проведения плей-офф. По мнению экспертов, из-за скомканной подготовки к соревнованию пока нет смысла оценивать состояние участников и выделять фаворитов.
По словам одного из самых звездных хоккеистов этого сезона нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, ситуация сложилась уникальная.
Сейчас у всех всё ровно. Да, у сильнейших больше шансов победить. Но ситуация такая, что только игра покажет, кто в форме, а кто нет. Когда ты провел 82 матча, находишься в этом ритме, всё четко. А сколько мы не играли… Двусторонка — это не то. Силовые приемы другие, скорости тоже не те, без давления. Вот сейчас выскочим [на лед] и посмотрим, что будет происходить.
Больше команд
Прерванный в марте регулярный чемпионат НХЛ решили не доигрывать и завершить досрочно. Состав участников плей-офф был определен по той турнирной таблице, что сформировалась на момент паузы. Традиционно в Кубке Стэнли принимает участие 16 команд. Но в этот раз лига попыталась соблюсти справедливость в отношении тех клубов, которые не находились в зоне плей-офф, но имели шансы туда попасть, если бы «регулярку» доиграли до конца.
Таким образом, количество команд, борющихся за Кубок Стэнли, расширили до 24. В стандартном формате с 16 клубами плей-офф проходит в четыре раунда, включая финал и финалы конференций. В этот раз в традиционный стартовый раунд автоматически прошли только восемь лучших команд по итогам «регулярки» — по четыре в Восточной и Западной конференциях. Оставшиеся вакансии разыграют между собой другие 16 участников Кубка Стэнли. Специально для них введен так называемый квалификационный раунд, который и начинается в ближайшие выходные. Тренировочные лагеря команд стартовали еще 13 июля, а на этой неделе клубы провели серию выставочных матчей.
Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» перед матчем с «Каролина Харрикейнз», 29 июля 2020 года | Источник: Reuters
— Это будет самый необычный и непредсказуемый плей-офф в истории, — поделился с «Известиями» финалист Кубка Стэнли-1992 Игорь Кравчук. — Сейчас нет смысла рассуждать о перспективах участников, поскольку трудно оценить их состояние. Мы не знаем, в какой форме игроки подойдут к официальным матчам. Я посмотрел фрагменты некоторых выставочных встреч. Со стороны кажется, что хоккеисты в хорошем функциональном состоянии. Они допускают ошибки в ходе игровых действий, но это было ожидаемо, поскольку ребята уже несколько месяцев не проводили матчи. И в связи с этим трудно спрогнозировать, как они подойдут к играм плей-офф.
Меньше городов
Особенностью предстоящего плей-офф будет то, что он пройдет в двух городах. С учетом эпидемиологической обстановки в Северной Америке такое решение НХЛ приняла еще в начале июня. Таким образом, команды обойдутся без выездов друг к другу, как это происходит обычно. Они изолированы в городах проведения своих матчей — на каждой из арен состоится по две встречи в день. Лига долго выбирала города, которые примут игры. И в итоге остановилась на Торонто и Эдмонтоне.
— То, что проведение игр плей-офф доверили двум городам Канады, означает, что эпидемиологическая обстановка в стране лигой оценивается как более благоприятная, чем в США, — добавил проживающий в Монреале Игорь Кравчук. — Хотя в разных провинциях власти по-разному говорят о ситуации. Но люди с оптимизмом ожидают возобновления сезона и рассчитывают благополучно его доиграть.
Матч «Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз», 28 июля 2020 года | Источник: Reuters
Разумеется, встречи пройдут без зрителей. А необычный формат плей-офф уже стал причиной курьезов. Например, во время одного из выставочных матчей команда «Монреаль Канадиенс» была вынуждена занять раздевалку своего принципиального соперника «Торонто Мейпл Лифс» с соответствующей символикой хозяев. Игроки не скрывали, что испытывали не самые лучшие эмоции от пребывания там.
— Антураж плей-офф будет крайне необычным, — продолжил Игорь Кравчук. — Пустые трибуны на выставочных матчах во время трансляции уже создают эффект, который я бы сравнил с «зимней классикой». Визуально похоже на то, когда на больших стадионах на открытом воздухе камера, показывая, что происходит на льду, почти не фиксирует трибуны и зрителей не видно. Но главное: нарушатся определенные традиции.
Матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», 29 июля 2020 года | Источник: Reuters
Например, в НХЛ для команд раздевался с символикой клуба — это святое, отметил он. Возникает вопрос, как клубы будут распределять места на аренах, когда в день на стадионе одновременно должны находиться четыре команды?
— Не говоря уже об историях, когда «Монреаль» вынужден находиться в раздевалке «Торонто». Для игроков это крайне непростая ситуация. Можно только пожелать всем участникам выйти из нее с честью и порадовать хорошей игрой зрителей, которые уже соскучились по большому хоккею, — заключил эксперт.
Серии квалификационного раунда плей-офф будут проводиться до трех побед, то есть могут растянуться максимум до пяти матчей. В последние десятилетия в Кубке Стэнли победители неизменно определяются по итогам четырех выигранных встреч одной из команд, то есть может проводиться до семи матчей. В этот формат плей-офф вернется начиная с первого раунда.
Кубок Стэнли продлится минимум до конца сентября, если финальная серия ограничится четырьмя встречами. Тогда победитель сезона станет известен 29 сентября. Если же противостояние будет длиться до упора, то седьмая встреча пройдет 5 октября.