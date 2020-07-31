Докатиться до финиша: как НХЛ будет доигрывать сезон в пандемию

Источник: Reuters

В субботу, 1 августа, начнется плей-офф НХЛ. У хоккеистов пройдут официальные матчи впервые с марта, когда весь мировой спорт ушел на паузу. Изначально лига долго принимала решение о том, доигрывать ли сезон. Но в итоге предложила беспрецедентный формат Кубка Стэнли, который был одобрен клубами. Даже вспышка коронавируса в отдельных командах не остановила руководителей НХЛ от проведения плей-офф. По мнению экспертов, из-за скомканной подготовки к соревнованию пока нет смысла оценивать состояние участников и выделять фаворитов.

По словам одного из самых звездных хоккеистов этого сезона нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, ситуация сложилась уникальная.

Сейчас у всех всё ровно. Да, у сильнейших больше шансов победить. Но ситуация такая, что только игра покажет, кто в форме, а кто нет. Когда ты провел 82 матча, находишься в этом ритме, всё четко. А сколько мы не играли… Двусторонка — это не то. Силовые приемы другие, скорости тоже не те, без давления. Вот сейчас выскочим [на лед] и посмотрим, что будет происходить. Артемий Панарин

Больше команд

Прерванный в марте регулярный чемпионат НХЛ решили не доигрывать и завершить досрочно. Состав участников плей-офф был определен по той турнирной таблице, что сформировалась на момент паузы. Традиционно в Кубке Стэнли принимает участие 16 команд. Но в этот раз лига попыталась соблюсти справедливость в отношении тех клубов, которые не находились в зоне плей-офф, но имели шансы туда попасть, если бы «регулярку» доиграли до конца.

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Таким образом, количество команд, борющихся за Кубок Стэнли, расширили до 24. В стандартном формате с 16 клубами плей-офф проходит в четыре раунда, включая финал и финалы конференций. В этот раз в традиционный стартовый раунд автоматически прошли только восемь лучших команд по итогам «регулярки» — по четыре в Восточной и Западной конференциях. Оставшиеся вакансии разыграют между собой другие 16 участников Кубка Стэнли. Специально для них введен так называемый квалификационный раунд, который и начинается в ближайшие выходные. Тренировочные лагеря команд стартовали еще 13 июля, а на этой неделе клубы провели серию выставочных матчей.

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» перед матчем с «Каролина Харрикейнз», 29 июля 2020 года | Источник: Reuters

— Это будет самый необычный и непредсказуемый плей-офф в истории, — поделился с «Известиями» финалист Кубка Стэнли-1992 Игорь Кравчук. — Сейчас нет смысла рассуждать о перспективах участников, поскольку трудно оценить их состояние. Мы не знаем, в какой форме игроки подойдут к официальным матчам. Я посмотрел фрагменты некоторых выставочных встреч. Со стороны кажется, что хоккеисты в хорошем функциональном состоянии. Они допускают ошибки в ходе игровых действий, но это было ожидаемо, поскольку ребята уже несколько месяцев не проводили матчи. И в связи с этим трудно спрогнозировать, как они подойдут к играм плей-офф.

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Меньше городов

Особенностью предстоящего плей-офф будет то, что он пройдет в двух городах. С учетом эпидемиологической обстановки в Северной Америке такое решение НХЛ приняла еще в начале июня. Таким образом, команды обойдутся без выездов друг к другу, как это происходит обычно. Они изолированы в городах проведения своих матчей — на каждой из арен состоится по две встречи в день. Лига долго выбирала города, которые примут игры. И в итоге остановилась на Торонто и Эдмонтоне.

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— То, что проведение игр плей-офф доверили двум городам Канады, означает, что эпидемиологическая обстановка в стране лигой оценивается как более благоприятная, чем в США, — добавил проживающий в Монреале Игорь Кравчук. — Хотя в разных провинциях власти по-разному говорят о ситуации. Но люди с оптимизмом ожидают возобновления сезона и рассчитывают благополучно его доиграть.

Матч «Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз», 28 июля 2020 года | Источник: Reuters

Разумеется, встречи пройдут без зрителей. А необычный формат плей-офф уже стал причиной курьезов. Например, во время одного из выставочных матчей команда «Монреаль Канадиенс» была вынуждена занять раздевалку своего принципиального соперника «Торонто Мейпл Лифс» с соответствующей символикой хозяев. Игроки не скрывали, что испытывали не самые лучшие эмоции от пребывания там.

— Антураж плей-офф будет крайне необычным, — продолжил Игорь Кравчук. — Пустые трибуны на выставочных матчах во время трансляции уже создают эффект, который я бы сравнил с «зимней классикой». Визуально похоже на то, когда на больших стадионах на открытом воздухе камера, показывая, что происходит на льду, почти не фиксирует трибуны и зрителей не видно. Но главное: нарушатся определенные традиции.

Матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», 29 июля 2020 года | Источник: Reuters

Например, в НХЛ для команд раздевался с символикой клуба — это святое, отметил он. Возникает вопрос, как клубы будут распределять места на аренах, когда в день на стадионе одновременно должны находиться четыре команды?

— Не говоря уже об историях, когда «Монреаль» вынужден находиться в раздевалке «Торонто». Для игроков это крайне непростая ситуация. Можно только пожелать всем участникам выйти из нее с честью и порадовать хорошей игрой зрителей, которые уже соскучились по большому хоккею, — заключил эксперт.

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Серии квалификационного раунда плей-офф будут проводиться до трех побед, то есть могут растянуться максимум до пяти матчей. В последние десятилетия в Кубке Стэнли победители неизменно определяются по итогам четырех выигранных встреч одной из команд, то есть может проводиться до семи матчей. В этот формат плей-офф вернется начиная с первого раунда.

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