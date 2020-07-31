«Нэшвилл» всухую обыграл «Даллас» в выставочном матче НХЛ

В составе победителей дублем отметился Виктор Арвидссон (4-я и 29-я минуты). Форварды «Далласа» Денис Гурьянов и Александр Радулов провели на площадке 15 и 16 минут соответственно. Гурьянов нанес три броска и сделал три силовых приема, в активе Радулова значатся два броска и два силовых приема. Голкипер команды Антон Худобин провел на площадке 27 минут, отразил девять бросков и не пропустил ни одной шайбы.