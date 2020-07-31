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10:02 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» проиграл «Коламбусу» в выставочном матче НХЛ

ТАСС, 31 июля. «Коламбус» одержал победу над «Бостоном» со счетом 4:1 в выставочном матче Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Торонто при пустых трибунах.

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В составе победителей голами отметился Бун Дженнер (5-я минута), Зак Веренски (19), Густав Нюквист (19) и Александр Тексье (60). У проигравших шайбу забросил Давид Пастрняк (33). Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провел на площадке 20 минут. На его счету два силовых приема и один заблокированный бросок.

В другом матче дня «Вегас» обыграл «Аризону» со счетом 4:1. Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин остался в запасе.

Регулярный сезон НХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва. Все игры пройдут в двух городах — Эдмонтоне (для команд Западной конференции) и Торонто (для команд Востока). Первые матчи плей-офф состоятся 1 августа.

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