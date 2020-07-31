«Бостон» проиграл «Коламбусу» в выставочном матче НХЛ

В составе победителей голами отметился Бун Дженнер (5-я минута), Зак Веренски (19), Густав Нюквист (19) и Александр Тексье (60). У проигравших шайбу забросил Давид Пастрняк (33). Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провел на площадке 20 минут. На его счету два силовых приема и один заблокированный бросок.

В другом матче дня «Вегас» обыграл «Аризону» со счетом 4:1. Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин остался в запасе.