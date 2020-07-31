Американский рейтинг силы клубов НХЛ перед Кубком Стэнли. Команды Овечкина и Малкина — вне топ-5

Источник: Спорт-Экспресс

НХЛ после выставочных матчей возобновит сезон 1 августа предварительной стадией Кубка Стэнли. В Эдмонтоне и Торонто собрались по 12 клубов. На Западе и Востоке топ-4 в круговом турнире разыграют «посев», еще по восемь команд каждой конференции в сериях до трех побед определят оставшихся участников первого раунда плей-офф.

Сезон НХЛ был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса, позже досрочно подвели итоги регулярки. Перед рестартом авторы сайта NHL.com в сериале «Супер 16» выбрали фаворитов необычного Кубка Стэнли. Ранее вышедший рейтинг «СЭ» силы клубов — здесь, ниже — главные факты по итогам голосования североамериканских журналистов.

№ 1 по итогам опроса 13 авторов сайта лиги стал прошлогодний финалист «Бостон», второе место у обладателя Кубка Стэнли «Сент-Луиса». Сразу после них — провалившаяся прошлой весной «Тампа». При определении топ-16 журналистами были упомянуты 20 из 24 клубов, ни разу не были названы только «Миннесота», «Аризона», «Чикаго» и «Монреаль».

1. «Бостон»

Регулярный чемпионат (победы, поражения, поражения в овертайме или по буллитам): 44−14−12, процент очков — 0.714.

Старт в Кубке Стэнли: групповой раунд, игра № 1 — с «Филадельфией».

Плюс: Давид Пастрняк вернулся к тренировкам с командой после занятий в маленькой группе во время подготовительного лагеря. Правый крайний нападающий вместе с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным стал лучшим снайпером регулярки (по 48 голов). Он заявил, что здоров и вообще не болел, однако ему недостает тренировок из-за карантина.

Минус: Ондржей Каше не приехал с «Брюинз» в Торонто. Однако нападающий может оперативно присоединиться к команде, заверил генмеджер Дон Суини.

2. «Сент-Луис»

Регулярный чемпионат: 42−19−10, процент очков — 0.662.

Старт в Кубке Стэнли: групповой раунд, игра № 1 — с «Колорадо».

Сент-Луис Блюз (Сент-Луис) Все о команде

Плюс: Владимир Тарасенко вернулся и здоров. Форвард не играл с 24 октября, когда из-за повреждения плеча ему была сделана операция. Россиянин лидировал в «Блюз» по голам в пяти подряд сезонах с 2014-го по 2019-й, а в этом набрал 10 очков (3+7) в 10 матчах.

Минус: Винс Данн вернулся к тренировкам впервые с 14 июля. При этом не ясно, сможет ли защитник сыграть с «Эвеланш».

3. «Тампа-Бэй»

Регулярный чемпионат: 43−21−6, процент очков — 0.657.

Старт в Кубке Стэнли: групповой раунд, игра № 1 — с «Вашингтоном».

Плюс: Стивен Стэмкос вернулся к тренировкам и сообщил о хорошем самочувствии после пропуска всех занятий в подготовительном лагере из-за травмы «нижней части тела», которая связана с перенесенной в начале марта операцией. Форвард может быть готов к игре с «Вашингтоном».

Тампа-Бэй Лайтнинг (Тампа) Все о команде

Авторы сайта НХЛ ничего не добавили о форварде «Лайтнинг» Никите Кучерове. Лучший бомбардир и самый ценный игрок предыдущего регулярного чемпионата в выставочном матче с «Флоридой» (5:0) вместе с партнерами устроил кошмар для Сергея Бобровского и к дублю приплюсовал голевую передачу.

Минус: Виктор Хедман не прибыл с «Тампой» в Торонто по личным причинам. Ожидается, что защитник после приезда в хаб Восточной конференции успеет подготовиться к игре с «Кэпиталз».

4. «Колорадо»

Регулярный чемпионат: 42−20−8, процент очков — 0.657.

Старт в Кубке Стэнли: групповой раунд, игра № 1 — с «Сент-Луисом».

Плюс: в «Эвеланш» все хоккеисты здоровы, чего нельзя было сказать перед вынужденной паузой, когда из-за травм вне игры остались центральные нападающие Нэйтан Маккиннон и Назем Кадри, форварды Микко Рантанен, Андре Бураковски и Мэтт Калверт, голкипер Филипп Грубауэр.

Минус: у вратарей недостаток опыта игр на вылет, Грубауэр провел в плей-офф 16 матчей, а Павел Францоуз — ни одного.

Колорадо Эвеланш (Денвер) Все о команде

5. «Вегас»

Регулярный чемпионат: 39−24−8, процент очков — 0.606.

Старт в Кубке Стэнли: групповой раунд, игра № 1 — с «Далласом».

Плюс: у «Голден Найтс» два вратаря на выбор — Марк-Андре Флери и Робин Ленер. И есть три матча группового раунда, чтобы определить, кто из них начнет игру № 1 первого раунда плей-офф на Западе.

Минус: Макс Пачиоретти не готов играть и не приехал с «Голден Найтс» в Эдмонтон. Пока не ясно, когда форвард, который был лучшим у «Вегаса» с 66 очками (32 гола, 34 передачи), присоединится к команде.

6. «Вашингтон»

Регулярный чемпионат: 41−20−8, процент очков — 0.652.

Старт в Кубке Стэнли: групповой раунд, игра № 1 — с «Тампа-Бэй».

Плюс: Брэйден Холтби провел сильный тренировочный лагерь, вратарь также заявил о своей нормальной готовности — добрый знак для «Кэпиталз». Хорошая игра голкипера очень нужна столичной команде, если та рассчитывает повторить чемпионский успех 2018 года.

Вашингтон Кэпиталз (Вашингтон) Все о команде

Авторы сайта НХЛ ничего не добавили о капитане Александре Овечкине. Лидер «Вашингтона» в выставочном матче с «Каролиной» (3:2) оформил крутой дубль и с Дмитрием Орловым и Евгением Кузнецовым разыграл красивую комбинацию. Овечкин уже несколько раз подчеркнул: сейчас не время думать о последнем сезоне контракта, есть дела поважнее.

Минус: причина, по которой «Вашингтон» очень зависит от игры Холтби, — это травма Ильи Самсонова. Второй вратарь столичной команды пропустит Кубок Стэнли из-за повреждения, о котором стало известно перед тренировочным лагерем.

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7. «Питтсбург»

Регулярный чемпионат: 40−23−6, процент очков — 0.623.

Старт в Кубке Стэнли: квалификационный раунд, соперник — «Монреаль».

Плюс: Сидни Кросби вернулся после пропуска ряда занятий на прошлой неделе. Центральный нападающий уже вышел на лед в выставочном матче с «Филадельфией» (2:3 ОТ).

Питтсбург Пинвгинз (Питтсбург) Все о команде

Авторы сайта НХЛ при этом не написали о роли Евгения Малкина. Россиянин в игре с «Флайерз» запомнился голевой ошибкой, но смотрелся даже лучше Кросби. И он так же важен для «Пингвинз», как канадский капитан. Вместе они могут завоевать Кубок Стэнли в четвертый раз (никому из россиян такое не удавалось).

Минус: «Питтсбург» не реализовал ни одного из трех розыгрышей большинства при четырех бросках против «Филадельфии». В этом компоненте «Пингвинз» были 16-ми в НХЛ в регулярном чемпионате (19,9 процента).

В этом рейтинге команды Овечкина и Малкина — вне топ-5. Но значение имеет только то, каким будет итог Кубка Стэнли.