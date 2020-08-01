Драка до крови, суперпас Свечникова и таинственная травма Шестеркина. Главное — о первом матче Кубка Стэнли

Вряд ли кто-то мог подумать, что плей-офф НХЛ, проводимый в экстремальных условиях, пройдет без единой шероховатости. Как клубы, так и вся лига должны быть готовы к проблемам самого разного толка. Но на «Рейнджерс» беды свалились с первого же матча плей-ина. Буквально за несколько часов до стартовой игры с «Каролиной» пришла шокирующая новость: Игорь Шестеркин недоступен для участия. Неужели россиянин подхватил коронавирус и его экстренно изолировали? В отсутствии официальной информации это первая мысль, которая приходит в голову. Но первые разъяснения успокоили: у Шестеркина всего лишь мышечная травма. Впрочем, «Рейнджерс» от этого не легче.

Из этого ЧП вполне могла бы получиться красивая история. Вместо Шестеркина позицию в воротах «Рейнджерс» занял Лундквист. Тот самый Король Хенрик — легенда Манхеттена, которого за последний год поочередно «съели» молодые русские киперы. Игра с «Каролиной» стала для Хенка первым матчем плей-офф с 2017 года. А учитывая, что следующий год для него последний по контракту, это появление в воротах «Рейнджерс» может оказаться лебединой песней шведской легенды.

Сказка, которую себе нарисовали болельщики из Нью-Йорка, довольно-таки быстро столкнулась с жестокой реальностью. Уже по прошествии первой минуты Джейккоб Слэвин вонзил шайбу в ближнюю девятку ворот «Рейнджерс». Мог ли выручить Лундквист? Лет десять назад, может быть, и да. Но больно уж шальной бросок удался защитнику «Каролины». Ближний угол, как нас убеждали годами, это зона ответственности вратаря, но когда шайба облизывает перекладину — это тянет на серьезную скидку. А главное, что оставшееся время первого периода Король Хенрик провел идеально.

Каролина Харрикейнз (Ролли) Все о команде

Сложно представить, как сыграл бы в своем дебютном матче розыгрыша Кубка Стэнли Шестеркин, но Лундквист свою команду выручал неоднократно. Если бы не он, «Рейнджерс» проигрывали бы не в одну, и может быть даже не в две шайбы. Команда Рода Бриндамора была быстрее, мощнее, напористее. А главное, что из этой мускулинности выростали реальные голевые моменты. Среди игроков «Каролины» мог отличиться и Андрей Свечников. Если бы шайба после его теннисного броска угодила в ворота — это был бы гол-шедевр.

Одна шайба за период — не бог весть какая результативность, но не событийной первую половину матча «Каролина» — «Рейнджерс» не назовешь. Судя по тому, сколько крови пролилось на лед, можно быть уверенным: это настоящий плей-офф. Сначала Брэди Шей «расколол» Йеспера Фаста, отправив шведа в раздевалку, а вскоре после этого подрались Райан Строум с Джастином Уильямсом. И снова пролилась кровь «рейнджера». При этом, что парадокс, по силовым приемам впереди были подопечные Дэвида Куинна.

И ведь не скажешь, что у команды из Нью-Йорка совсем не было моментов. Только в большинстве у них возникал один шанс за другим. Но Панарин и К всякий раз выступали транжирами, а то и вовсе упускали контратаки. Однажды Лундквист даже столкнулся с выходом один на один. А стоило «Каролине» дождаться большинства, как они все разыграли по нотам. Себастьян Ахо удачно подставил клюшку то ли под бросок, то ли под пас Свечникова. Если допустить, что россиянин намеренно отдавал передачу, то она граничит с гениальностью.

При всем наборе интересных форвардов, с креативом у «Рейнджерс» все было очень туго. Не сверкал даже Панарин, что уж говорить о его менее талантливых партнерах. Вот и пришлось подопечным Куинна пойти другой дорожкой. После наброса Райана Линдгрена подставить клюшку был готов и Бучневич, и Зибанежад, но швед опередил россиянина. Первая шайба в розыгрыше Кубка Стэнли команде из Нью-Йорка далась с огромным трудом.

Третий период первого матча плей-офф оказался совершенно не похожим на два предыдущих. «Рейнджерс» включились, да так, что их соперник еле отбивался. У парней с Манхеттена шайба держалась как приклеенная, а по свежести они были впереди «ураганов» на корпус-другой. Впрочем, если бы не героический сейв Лундквиста блином, интрига умерла бы досрочно, а все условия Панарина и его партнеров оказалось бы бессмысленны. Впрочем, сам Хлебушек сыграл явно ниже своего привычного уровня. Его переигрывали не только звезды «Каролины», но и Зибанежад как альтернативный лидер «Рейнджерс». Закончилось же возрождение «синерубашечников» тем, что Марк Стаал срезал шайбу в собственные ворота.