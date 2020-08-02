Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари Флэймз
Виннипег Джетс
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Монреаль Канадиенс
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
21:00
Нэшвилл Предаторз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
22:00
Бостон Брюинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
1.08
Нью-Йорк Айлендерс
Флорида Пантерз
21
Хоккей. НХЛ
1.08
Эдмонтон Ойлерз
Чикаго Блэкхокс
46
Все события
Фоторепортажи
25Пинок Дзагоева и пушка Облякова: победа ЦСКА в кадрах Sport24
8Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
09:03 (мск), источник: ТАСС

«Айлендерс» обыграли «Флориду» в матче НХЛ. Варламов отразил 27 бросков

ТАСС, 2 августа. «Нью-Йорк Айлендерс» победили «Флориду» со счетом 2:1 в первом матче серии предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Торонто без зрителей.

Наверх
Источник: AP 2020

У победителей заброшенными шайбами отметились Жан-Габриэль Пажо (13-я минута) и Энтони Бовилье (24). В составе проигравших отличился Джонатан Юбердо (41).

Официальный сайт НХЛ

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил бросков 27 бросков, вратарь «Флориды» Сергей Бобровский совершил 26 сейвов. Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провел на льду 18 минут и 8 секунд, не отметившись результативными действиями.

Следующую игру предварительного раунда плей-офф команды проведут 4 августа. Серии за выход в Кубок Стэнли проводятся до трех побед.

Во время загрузки произошла ошибка.
Национальная Хоккейная Лига

Структура финальной части сезона НХЛ

Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они сыграют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.

В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед.

Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной — в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.

Читайте также
Нью-Йорк Айлендерс
2:1
1:0, 1:0, 0:1
Флорида Пантерз
 Уайт: Сен-Пьер может стать последним соперником Нурмагомедова в карьере
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
Малкин опозорился на глазах у Овечкина. «Питтсбург» проиграл
Форвард «Лацио» обошел Роналду на 5 голов в гонке бомбардиров
Известны детали предложенного «Миланом» контракта Ибрагимовичу
Драка до крови и суперпас Свечникова. Кубок Стэнли стартовал
Бобровский тащил, но проиграл. Вратаря одолел соотечественник
Роналду подвел итоги второго сезона в «Ювентусе»
Бой на турнире UFC Fight Night отменен из-за коронавируса
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь