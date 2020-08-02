«Айлендерс» обыграли «Флориду» в матче НХЛ. Варламов отразил 27 бросков

Источник: AP 2020

У победителей заброшенными шайбами отметились Жан-Габриэль Пажо (13-я минута) и Энтони Бовилье (24). В составе проигравших отличился Джонатан Юбердо (41).

Официальный сайт НХЛ

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил бросков 27 бросков, вратарь «Флориды» Сергей Бобровский совершил 26 сейвов. Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провел на льду 18 минут и 8 секунд, не отметившись результативными действиями.

Следующую игру предварительного раунда плей-офф команды проведут 4 августа. Серии за выход в Кубок Стэнли проводятся до трех побед.

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Национальная Хоккейная Лига Все о турнире

Структура финальной части сезона НХЛ

Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они сыграют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.

В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед.