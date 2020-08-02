«Айлендерс» обыграли «Флориду» в матче НХЛ. Варламов отразил 27 бросков
ТАСС, 2 августа. «Нью-Йорк Айлендерс» победили «Флориду» со счетом 2:1 в первом матче серии предварительного раунда
ТАСС, 2 августа. «Нью-Йорк Айлендерс» победили «Флориду» со счетом 2:1 в первом матче серии предварительного раунда
У победителей заброшенными шайбами отметились
Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил бросков 27 бросков, вратарь «Флориды» Сергей Бобровский совершил 26 сейвов. Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провел на льду 18 минут и 8 секунд, не отметившись результативными действиями.
Следующую игру предварительного раунда
Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они сыграют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.
В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед.
Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной — в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.