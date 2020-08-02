Малкин опозорился на глазах у Овечкина. «Питтсбург» сенсационно проиграл самой слабой команде плей-офф
Провал «Пингвинз» на старте Кубка Стэнли.
Провал «Пингвинз» на старте Кубка Стэнли.
Для российских болельщиков серия
Впрочем, перед началом их противостояния с «Пингвинз» мало кто сомневался, что дольше чем на 3−4 матча команда Клода Жюльена в
Запредельный настрой Малкина стал очевиден с первых секунд матча — его тройка нападения с Джейсоном Цукером и Брайаном Раста разрывала не самую надежную оборону соперника и именно она должна была открывать счет. Случись так, российский форвард забронировал бы себе место в
Были в первые 20 минут шансы на заброшенную шайбу и у самого Малкина — он бросал по воротам 3 раза, выстрелы эти были опасными, но результата так и не принесли. Как и еще 15 попыток хоккеистов «Пингвинз» пробить самого дорого голкипера мира Кэри Прайса. «Монреаль» же беспокоил Мэтта Мюррея в разы реже, зато эффективней. Финский нападающий Йеспери Котканиеми телом занес хоккейный снаряд за линию ворот и абсолютно нелогично вывел «Канадиенс» вперед.
Малкина и его партнеров такое развитие событий нисколько не смутило — второй период они снова начали максимально уверенно.
Вскоре россиянин получил еще один классный голевой шанс — это Цукер отблагодарил его за шикарный пас не менее крутой передачей, но Малкин не попал по шайбе.
Получилось обидно, а вскоре стало еще обиднее — «Монреаль» снова поймал соперника на контратаке, а Ник Сузуки разобрался с Мюреем максимально уверенно. 2:0 — для «Питтсбурга» эти цифры выглядели слишком незаслуженными и неприятными.
Камбэк получился настолько быстрым и мощным, что новые голы в исполнении «Пингвинз» выглядели делом времени.
Голы эти обязаны были случиться на первых минутах третьего периода, а вместе с ними должна была умереть и интрига. Два хоккеиста «Канадиенс» удалились в течение 30 секунд, «Питтсбург» получил кучу времени на игру в формате «5 на 3» — вот он, момент истины! Но ни бесчисленное количество попыток Малкина, ни старания его коллег проблемой для Прайса не стали. В итоге заброшенных шайб соперники до конца основного времени больше не придумали хотя все возможности у них для этого были — Конор Шири не смог реализовать буллит, а Джефф Питри заставил звенеть штангу. Болельщикам на экранах и Александру Овечкину на трибуне предстояло смотреть овертайм.
В овертайме от преимущества «Питтсбурга» не осталось и следа, «Монреаль» обязан был «заканичвать вообще все», когда право на буллит заработал Джонатан Друэн, но Мюррей не дал ему стать героем.
Впрочем, вратарь «Питтсбурга» только отсрочил провал своей команды — очередное подключение защитника Питри и его не самый сильный бросок из правого круга вбрасывания принесли суперсенсацию. Самая слабая (по количеству очков в регулярке) команда этого
Артём Гаев