Малкин опозорился на глазах у Овечкина. «Питтсбург» сенсационно проиграл самой слабой команде плей-офф

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Для российских болельщиков серия плей-ин Национальной хоккейной лиги между «Питтсбургом» и «Монреалем» точно была бы в разы привлекательнее, если бы в составе «Канадиенс» оставался Илья Ковальчук. Дуэль Ковальчук — Малкин имела все шансы стать особенным зрелищем, но Илья справедливо решил, что идти за Кубком Стэнли перспективнее в составе «Вашингтон Кэпиталз». Именно его уход из «Монреаля», казалось, оставил этот клуб без последних шансов на плей-офф, однако этот расклад скорректировала пандемия, которая расширила розыгрыш Кубка Стэнли до 24 команд и предоставила в нем место «Канадиенс».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--08141af97ab9c693b216" data-vnd="08141af97ab9c693b216" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=08141af97ab9c693b216" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Питтсбург Пинвгинз (Питтсбург) Все о команде

Впрочем, перед началом их противостояния с «Пингвинз» мало кто сомневался, что дольше чем на 3−4 матча команда Клода Жюльена в плей-офф не задержится — слишком уж разным выглядел уровень соперников, не говоря уже о их кубковом опыте. Малкин и компания выглядели очевидными фаворитами и не должны были испытать проблем с выходом в топ-16. К слову, Джино подходил к первой игре с «Монреалем» в прекрасном настроении — накануне он отпраздновал 34-й день рождения, а во время командного собрания получил поздравления от любимой жены, которая из-за изоляции клубов НХЛ не могла сделать этого лично.

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Запредельный настрой Малкина стал очевиден с первых секунд матча — его тройка нападения с Джейсоном Цукером и Брайаном Раста разрывала не самую надежную оборону соперника и именно она должна была открывать счет. Случись так, российский форвард забронировал бы себе место в хит-параде лучшх моментов плей-офф-2020 уже в стартовый игровой день — его пас за спину на Цукера достоин всевозможных восторженных эпитетов и как же обидно, что американец не попал по пустому углу.

Были в первые 20 минут шансы на заброшенную шайбу и у самого Малкина — он бросал по воротам 3 раза, выстрелы эти были опасными, но результата так и не принесли. Как и еще 15 попыток хоккеистов «Пингвинз» пробить самого дорого голкипера мира Кэри Прайса. «Монреаль» же беспокоил Мэтта Мюррея в разы реже, зато эффективней. Финский нападающий Йеспери Котканиеми телом занес хоккейный снаряд за линию ворот и абсолютно нелогично вывел «Канадиенс» вперед.

Малкина и его партнеров такое развитие событий нисколько не смутило — второй период они снова начали максимально уверенно.

Вскоре россиянин получил еще один классный голевой шанс — это Цукер отблагодарил его за шикарный пас не менее крутой передачей, но Малкин не попал по шайбе.

Получилось обидно, а вскоре стало еще обиднее — «Монреаль» снова поймал соперника на контратаке, а Ник Сузуки разобрался с Мюреем максимально уверенно. 2:0 — для «Питтсбурга» эти цифры выглядели слишком незаслуженными и неприятными.

«Питтсбург» исправил ситуацию и доходчиво напомнил о своем фаворитском статусе всего за 2 с половиной минуты. Сначала Кросби распечатал Прайса не самым удобным для этого способом — броском с отрицательного угла. А вскоре Раст первым оказался на бесхозной шайбе под воротами «Монреаля» и сделал счет равным.

Камбэк получился настолько быстрым и мощным, что новые голы в исполнении «Пингвинз» выглядели делом времени.

Официальный сайт НХЛ

Голы эти обязаны были случиться на первых минутах третьего периода, а вместе с ними должна была умереть и интрига. Два хоккеиста «Канадиенс» удалились в течение 30 секунд, «Питтсбург» получил кучу времени на игру в формате «5 на 3» — вот он, момент истины! Но ни бесчисленное количество попыток Малкина, ни старания его коллег проблемой для Прайса не стали. В итоге заброшенных шайб соперники до конца основного времени больше не придумали хотя все возможности у них для этого были — Конор Шири не смог реализовать буллит, а Джефф Питри заставил звенеть штангу. Болельщикам на экранах и Александру Овечкину на трибуне предстояло смотреть овертайм.

В овертайме от преимущества «Питтсбурга» не осталось и следа, «Монреаль» обязан был «заканичвать вообще все», когда право на буллит заработал Джонатан Друэн, но Мюррей не дал ему стать героем.

Впрочем, вратарь «Питтсбурга» только отсрочил провал своей команды — очередное подключение защитника Питри и его не самый сильный бросок из правого круга вбрасывания принесли суперсенсацию. Самая слабая (по количеству очков в регулярке) команда этого плей-офф вынесла фаворита в первом матче и поставила под сомнение весь итог серии, которая на этой стадии будет продолжаться всего до трех побед.