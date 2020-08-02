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12:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Виннипег» уступил «Калгари» в первом матче серии. Шайфли и Лайне получили травмы

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс-Плэйс» состоялся первый матч квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Виннипег Джетс» и «Калгари Флэймз».

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Источник: AP 2020

Встреча завершилась победой «огоньков» со счётом 4:1.

Официальный сайт НХЛ
Национальная Хоккейная Лига

«Джетс» открыли счёт на девятой минуте матча усилиями Эндрю Коппа. Результативную передачу на свой счёт записал российский защитник Дмитрий Куликов. До перерыва счёт на табло не изменился, а во втором отрезке «Калгари» забросил три шайбы в ворота Коннора Хеллебайка. Последовательно отличились Джонни Годро, Тобиас Ридер и Микаэль Баклунд. Окончательный счёт установил Эндрю Манджапане, поразивший пустые ворота в третьем периоде.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ходе матча травмы получили ведущие форварды «Виннипега» — Марк Шайфли и Патрик Лайне. Оба игрока не доиграли встречу.

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4:1
0:1, 3:0, 1:0
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