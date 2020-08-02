«Виннипег» уступил «Калгари» в первом матче серии. Шайфли и Лайне получили травмы

«Джетс» открыли счёт на девятой минуте матча усилиями Эндрю Коппа. Результативную передачу на свой счёт записал российский защитник Дмитрий Куликов. До перерыва счёт на табло не изменился, а во втором отрезке «Калгари» забросил три шайбы в ворота Коннора Хеллебайка. Последовательно отличились Джонни Годро, Тобиас Ридер и Микаэль Баклунд. Окончательный счёт установил Эндрю Манджапане, поразивший пустые ворота в третьем периоде.