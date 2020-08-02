Вратарь клуба НХЛ «Рейнджерс» Шестеркин может пропустить второй матч против «Каролины»

Источник: AP 2020

В первом матче, который прошел в субботу, «Рейнджерс» уступили «Каролине» со счетом 2:3. Ворота «Рейнджерс» защищал швед Хенрик Лундквист, Шестеркин пропускал матч из-за травмы.

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«Мы узнали [о травме Шестеркина] за день до матча. Я не уверен, что он сможет сыграть и во второй встрече. Но и Лундквист провел хороший матч», — сказал Куинн.

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«Очевидно, что место в воротах должен был занять Игорь, но мне сказали, что сыграю я, сказал Лундквист. — Подобные вещи случаются, я сочувствую Игорю. Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару дней, но я просто счастлив, что получил возможность сыграть».

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