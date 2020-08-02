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12:57 (мск), источник: ТАСС

Вратарь клуба НХЛ «Рейнджерс» Шестеркин может пропустить второй матч против «Каролины»

ТАСС, 2 августа. Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин может пропустить второй матч предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины». Об этом рассказал главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

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Источник: AP 2020

В первом матче, который прошел в субботу, «Рейнджерс» уступили «Каролине» со счетом 2:3. Ворота «Рейнджерс» защищал швед Хенрик Лундквист, Шестеркин пропускал матч из-за травмы.

Национальная Хоккейная Лига

«Мы узнали [о травме Шестеркина] за день до матча. Я не уверен, что он сможет сыграть и во второй встрече. Но и Лундквист провел хороший матч», — сказал Куинн.

Каролина Харрикейнз (Ролли)

«Очевидно, что место в воротах должен был занять Игорь, но мне сказали, что сыграю я, сказал Лундквист. — Подобные вещи случаются, я сочувствую Игорю. Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару дней, но я просто счастлив, что получил возможность сыграть».

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Следующую игру предварительного раунда плей-офф «Рейнджерс» и «Каролина» проведут 3 августа. Серии проводятся до трех побед.

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