Передача Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Бостон» в матче НХЛ

Источник: AP 2020

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Михаэль Раффль (26-я минута), Нэйт Томпсон (30), Филипп Майерс (39) и Скотт Лоутон (45). У проигравших отличился Крис Вагнер (39). Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду 23 минуты 57 секунд и отметился результативной передачей в эпизоде с голом Томпсона.

Официальный сайт НХЛ

В круговом мини-турнире для определения номера посева в Восточной конференции также участвуют «Тампа» и «Вашингтон». «Филадельфия» во втором матче турнира сыграет 6 августа с «Вашингтоном», а «Бостон» днем ранее встретится с «Тампой».

Филадельфия Флайерз (Филадельфия) Все о команде

Структура финальной части сезона НХЛ

Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они играют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.

Бостон Брюинз (Бостон) Все о команде

В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед.

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