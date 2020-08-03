Передача Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Бостон» в матче НХЛ
ТАСС, 3 августа. «Филадельфия» со счетом 4:1 обыграла «Бостон» в матче
ТАСС, 3 августа. «Филадельфия» со счетом 4:1 обыграла «Бостон» в матче
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Михаэль Раффль (26-я минута), Нэйт Томпсон (30), Филипп Майерс (39) и Скотт Лоутон (45). У проигравших отличился Крис Вагнер (39). Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду 23 минуты 57 секунд и отметился результативной передачей в эпизоде с голом Томпсона.
В круговом
Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они играют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.
В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед.
Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной — в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.