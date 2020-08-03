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08:04 (мск), источник: ТАСС

«Колорадо» обыграл «Сент-Луис» в матче НХЛ

ТАСС, 3 августа. «Колорадо» обыграл «Сент-Луис» со счетом 2:1 в матче мини-турнира для определения номера посева в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне без зрителей.

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Источник: AP 2020

В составе победителей шайбы забросили Райан Грейвз (46-я минута) и Назем Кадри (60). У проигравших отличился Давид Перрон (17). Кадри забросил победную шайбу за 0,1 секунды до завершения третьего периода.

Официальный сайт НХЛ

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провел на льду 14 минут 10 секунд и нанес 2 броска. Для 28-летнего нападающего это был первый официальный матч с октября 2019 года, он пропустил девять месяцев из-за травмы плеча. На счету его одноклубника Иван Барбашева 11 минут 48 секунд игрового времени, 2 броска и 7 силовых приемов. Защитник «Колорадо» Никита Задоров провел на льду 14 минут, сделав 3 хита.

Во время загрузки произошла ошибка.

В круговом мини-турнире для определения номера посева в Западной конференции также участвуют «Вегас» и «Даллас». «Сент-Луис» во втором матче турнира сыграет 6 августа с «Вегасом», а «Колорадо» — с «Далласом».

Сент-Луис Блюз (Сент-Луис)

Структура финальной части сезона НХЛ

Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они играют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.

Колорадо Эвеланш (Денвер)

В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед.

Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной — в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.

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2:1
0:1, 0:0, 2:0
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