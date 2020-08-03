«Колорадо» обыграл «Сент-Луис» в матче НХЛ
ТАСС, 3 августа. «Колорадо» обыграл «Сент-Луис» со счетом 2:1 в матче
ТАСС, 3 августа. «Колорадо» обыграл «Сент-Луис» со счетом 2:1 в матче
В составе победителей шайбы забросили Райан Грейвз (46-я минута) и Назем Кадри (60). У проигравших отличился Давид Перрон (17). Кадри забросил победную шайбу за 0,1 секунды до завершения третьего периода.
Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провел на льду 14 минут 10 секунд и нанес 2 броска. Для 28-летнего нападающего это был первый официальный матч с октября 2019 года, он пропустил девять месяцев
В круговом
Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они играют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.
В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед.
Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной — в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.