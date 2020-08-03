Громкая сенсация в плей-офф НХЛ. Канадские звезды «Торонто» забыли про Михеева и ни разу не забили «Коламбусу»
День сурка для самой талантливой команды НХЛ.
День сурка для самой талантливой команды НХЛ.
«Нулевой» раунд
Впрочем, «Коламбус» — так себе
«Блю Джекетс» предстали в уже классическом для амплуа. Они навязали звездам «Торонто» максимально вязкий и атлетичный хоккей. Номинальные и фактические хозяева уступали подопечным Тортореллы по количеству силовых приемов, а главное — никак не могли Йоонаса Корписало. И не сказать, что этот скромный финн, не так давно сидевший за спиной Сергея Бобровского, творил
Вроде бы и комбинация получилась что надо, и угол открытый сообща нашли, но Остон Мэттьюс как всегда на секунду замешкался с обработкой шайбы. Этого хватило, чтобы отбить угрозу.
Торторелла то и дело напоминал своему ученику, что любая ажурная позиционка в любой момент может обернуться болезненными последствиями для самого «Торонто». Как, например, в случае с потерей Трэвиса Дэрмотта. Стоило защитникам «листьев» зазеваться на синей линии, как пружина Тортореллы расправилась в виде реактивного Эрика Робинсона. К изменению счета это не привело, но четко дало понять, как будет развиваться эта серия. Одни пытаются найти подход, обхаживают ворота, перебирают пинцет и молоток, а другие просто кусают в самый неожиданный момент.
Этот самый момент наступил в начале третьего периода. Кэм Аткинсон пробежал по правому флангу, проигнорировал сопровождавшего его Моргана Райлли и нанес первый точный бросок в этом
Еще во втором периоде Таварес с Марнером разыгрывали комбинацию на двоих, проигнорировав своего напарника. А ведь Михеев караулил практически настежь распахнутый левый угол. Видимо, своим скромного русского парня канадские звезды до конца так и не признали.
Но, разумеется, дело не только в игноре Михеева, который нам, его соотечественникам, мог и привидеться. Беда «Торонто» в том, что эта команда, переполненная талантами до краев, так и не научилась себя перебарывать, играть через немогу. У Мэттьюса, Марнера и Нюландера даже при ничейном счете мало что получалось, а проигрывая, все эти лощеные звезды откровенно запаниковали. Кажется, дело было вовсе не в сопернике. За эти годы они так и не нашли тот самый переключатель, который конвертирует эстетику в результат. И неважно: «Бостон» напротив или «Коламбус». Хозяева квалификационного раунда со счетом 0:2 проиграли пока только первый матч, но выглядели настолько обреченно, что, кажется, заранее проиграли всю серию.
Дмитрий Ерыкалов