Громкая сенсация в плей-офф НХЛ. Канадские звезды «Торонто» забыли про Михеева и ни разу не забили «Коламбусу»

Источник: AP 2020

«Нулевой» раунд плей-офф для целого ряда команд стал шансом побороться за Кубок Стэнли. «Торонто» попал бы в эту мясорубку и при стандартных 16 участниках. Для «Мэйпл Лифс» плей-ин скорее выглядел возможностью избавиться от комплексов. Три последних сезона канадцы проигрывали в первом раунде. В двух случаях соперником «Торонто» был «Бостон», в одном — «Вашингтон». Что с одними, что со вторыми пути «листьев» еще могут пересечься, но выиграв хотя бы один раунд, пусть даже предварительный, у Мэттьюса и К может появиться главное: уверенность в своих силах.

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Впрочем, «Коламбус» — так себе спарринг-партнер для подобных целей. Джон Тороторелла не привык коллегам делать подарки. Даже если этот коллега — бывший подопечный главного тренера «Блю Джекетс». В начале 00-х Шелдон Киф провел три сезона в «Тампе-Бэй», которую на тот момент тренировал великий и ужасный Тортс. Кубок Стэнли Киф с «молниями» не выиграл, но в памяти своего наставника отложился. Торторелла одним из первых поздравил Шелдона с назначением в «Торонто». На этом любезности от Джона закончились. Игра его нынешней команды стала для Кифа сущим кошмаром.

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«Блю Джекетс» предстали в уже классическом для амплуа. Они навязали звездам «Торонто» максимально вязкий и атлетичный хоккей. Номинальные и фактические хозяева уступали подопечным Тортореллы по количеству силовых приемов, а главное — никак не могли Йоонаса Корписало. И не сказать, что этот скромный финн, не так давно сидевший за спиной Сергея Бобровского, творил что-то невозможно. Да, сделал пару сейвов. Раз-другой его спас каркас ворот. Но «Коламбус» не гнушался проверять звон штанг.

Где себя игроки «Торонто» чувствуют комфортно, так это в большинстве. Здесь у Кифа наберется две такие спецбригады, что соперник должен добровольно сдать клюшку, коньки и всю хоккейную форму. Когда вяжущая тактика «Коламбуса» не работает, можно немного и покреативить. Чем и занимались «листья» во втором периоде.

Вроде бы и комбинация получилась что надо, и угол открытый сообща нашли, но Остон Мэттьюс как всегда на секунду замешкался с обработкой шайбы. Этого хватило, чтобы отбить угрозу.

Торторелла то и дело напоминал своему ученику, что любая ажурная позиционка в любой момент может обернуться болезненными последствиями для самого «Торонто». Как, например, в случае с потерей Трэвиса Дэрмотта. Стоило защитникам «листьев» зазеваться на синей линии, как пружина Тортореллы расправилась в виде реактивного Эрика Робинсона. К изменению счета это не привело, но четко дало понять, как будет развиваться эта серия. Одни пытаются найти подход, обхаживают ворота, перебирают пинцет и молоток, а другие просто кусают в самый неожиданный момент.

Этот самый момент наступил в начале третьего периода. Кэм Аткинсон пробежал по правому флангу, проигнорировал сопровождавшего его Моргана Райлли и нанес первый точный бросок в этом плей-офф. Несмотря на все тревожные звоночки на протяжении 40 минут, психологически «листья» оказались явно не готовы к такому развитию событий. После пропущенной шайбы «Торонто» откровенно поплыл. Подопечные Кифа позволили «Коламбуса» запереть себя в зоне, после чего еще и удалились на ровном месте. Только игра вратаря и подоспевший коммерческий перерыв уберегли «Мэйпл Лифс» от катастрофических последствий.

А что же Илья Михеев? Как и в первом контрольном матче, омич вышел во втором звене с Митчем Марнером и Джоном Таваресом. Забить ему, правда, на этот раз не удалось. От Михеева был неплохой наброс на ворота. Илья по обыкновению таскал шайбу и снабжал партнеров передачами. А вот они далеко не всегда замечали россиянина.

Еще во втором периоде Таварес с Марнером разыгрывали комбинацию на двоих, проигнорировав своего напарника. А ведь Михеев караулил практически настежь распахнутый левый угол. Видимо, своим скромного русского парня канадские звезды до конца так и не признали.

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Но, разумеется, дело не только в игноре Михеева, который нам, его соотечественникам, мог и привидеться. Беда «Торонто» в том, что эта команда, переполненная талантами до краев, так и не научилась себя перебарывать, играть через немогу. У Мэттьюса, Марнера и Нюландера даже при ничейном счете мало что получалось, а проигрывая, все эти лощеные звезды откровенно запаниковали. Кажется, дело было вовсе не в сопернике. За эти годы они так и не нашли тот самый переключатель, который конвертирует эстетику в результат. И неважно: «Бостон» напротив или «Коламбус». Хозяева квалификационного раунда со счетом 0:2 проиграли пока только первый матч, но выглядели настолько обреченно, что, кажется, заранее проиграли всю серию.