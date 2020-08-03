«Миннесота» обыграла «Ванкувер» в матче НХЛ

Заброшенными шайбами отметились Кевин Фиала (3-я минута) и Джаред Сперджен (31, 60). Счет в серии до трех побед стал 1−0 в пользу «Миннесоты».

Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они сыграют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.