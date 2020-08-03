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11:12 (мск), источник: ТАСС

«Миннесота» обыграла «Ванкувер» в матче НХЛ

ТАСС, 3 августа. «Миннесота» одержала победу над «Ванкувером» со счетом 3:0 в первом матче серии предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне без зрителей.

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Источник: AFP 2020

Заброшенными шайбами отметились Кевин Фиала (3-я минута) и Джаред Сперджен (31, 60). Счет в серии до трех побед стал 1−0 в пользу «Миннесоты».

Официальный сайт НХЛ

Следующую игру предварительного раунда плей-офф команды проведут 5 августа.

Национальная Хоккейная Лига

Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они сыграют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.

В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед.

Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной — в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.

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