«Это было удивительно!» В НХЛ забили победный гол за 0,1 секунды до сирены — пострадал действующий чемпион

Источник: AFP 2020

В плей-офф Национальной хоккейной лиги-2020 очень много удивительного. Начиная с даты его проведения — а августе лучшая лига привыкла отдыхать, заканчивая количеством команд-участниц — 24 клуба за Кубок Стэнли не рубились никогда. Удивительные вещи произошли и в первые два дня кубковых матчей — например, самый крутой хоккей сейчас показывают не топы НХЛ, а команду уровнем пониже. Причин две.

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Во-первых, плей-ин один за одним дарит нам сенсационные результаты и добиваются их, естественно, середняки. Во-вторых, сильнейшие клубы регулярного чемпионата пока играют в «Раунде Робина», где просто определяют свой посев для первого раунда полноценного плей-офф — мотивации для того, чтобы выдавать свой максимум им там явно не достает. «Бостон» и его лидеры, безвольно слившиеся «Филадельфии», могут подтвердить.

Сент-Луис Блюз (Сент-Луис) Все о команде

Но и в «Раунде Робина» есть место хоккейным чудесам. Одно из них случилось в воскресном матче между «Колорадо» и «Сент-Луиса». Встреча теневого фаворита нынешнего плей-офф и действующего обладателя серебряной чашки получилась не особо интересной, зато концовка вышла по-настоящему огненной.

Колорадо Эвеланш (Денвер) Все о команде

«Эвеланш» явно не хотелось играть овертайм, а тут как нельзя кстати подвернулось удаление форварда «Блюз» Александра Стина. Быстро реализовать его не удалось, зато это получилось сделать с финальной сиреной. Поперечный пас от Нэтана Маккиннона, выстрел в каркас ворот от Габриэля Ландескуга и добивание Назема Кадри. «Лавины» начали праздновать, но не рано ли? Уложились ли они в 60 минут? Долгие видеопросмотр подтвердил — уложились, шайба пересекла линию за 0,1 секунду до сирены. Вот это сюжет!

Официальный сайт НХЛ

«Я знал, сколько времени нам осталось на реализации. Не до десятой доли секунды, но я знал, что его очень мало. Я просто увидел возможность в этом. Я даже не понял, кто стрелял по воротам — Ландескуг или Рантанен, но я понял, что у меня есть шанс. Я не слышал сирену, потому что был полностью сосредоточен на шайбе и, к счастью, это сработало», — радовался после матча Кадри.

«Я мог видеть на мониторе то же самое, что видели судьи. Не уверен, что эта же картинка была у зрителей по телевизору, но мы могли четко рассмотреть, что шайба пересекла линию за 0,1 секунды до сирены. Мы были уверены, что гол засчитают. Да, стало немного тревожно, когда судьи потратили много времени на просмотр, но мы все равно были уверенны. Хотя и старались оставаться готовыми к ситуации, если шайбу не засчитают», — признался защитник «Колорадо» Райан Грэйвз.

Болельщики «Лавин» естественно в полном восторге от случившегося.

«Это потрясающе! Особенно когда видишь часы на кубе».

«Это было так удивительно, я даже чувствовал себя немного плохо из-за того, что соперник так проигрывал».

«Боже он (Кадри — прим. Sport24) выглядит, как ребенок в рождественское утро. Неоценимо».

Но нашлись и те, кто решил выразить сочувствие вратарю «Блюз» Джордану Биннингтону. Его и правда стоит пожалеть.