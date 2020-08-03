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22:10 (мск), источник: ТАСС

Хет-трик Свечникова помог «Каролине» обыграть «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче НХЛ

ТАСС, 3 августа. «Каролина» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 4:1 в матче серии предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Торонто без зрителей.

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Источник: AP 2020

В составе победителей три шайбы забросил российский нападающий Андрей Свечников (5, 22, 55-я минуты). Также у «Каролины» отличился Джордан Мартинук (23). В составе «Рейнджерс» результативным броском отметился российский форвард Артемий Панарин (13). Свечников стал автором первого хет-трика в плей-офф в истории «Каролины».

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующую игру предварительного раунда плей-офф команды проведут 5 августа.

В регулярном чемпионате НХЛ, досрочно завершенном из-за пандемии, Свечников за 68 матчей набрал 61 очко (24 шайбы + 37 передач). Россиянин был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ 2018 года под общим вторым номером. 20-летний нападающий является автором первого в истории НХЛ гола в стиле «лакросс» — подняв шайбу на крюк клюшки за воротами он занес ее за линию ворот. Это произошло в матче «Каролина» — «Калгари» (2:1) 30 октября 2019 года. 18 декабря Свечников вновь забросил шайбу подобным стилем в игре «Каролина» — «Виннипег» (6:3).

Каролина Харрикейнз (Ролли)

Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы, они сыграют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.

В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед. Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной — в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.

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Каролина Харрикейнз
4:1
1:1, 2:0, 1:0
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