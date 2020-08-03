Хет-трик Свечникова помог «Каролине» обыграть «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче НХЛ
ТАСС, 3 августа. «Каролина» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 4:1 в матче серии предварительного раунда
ТАСС, 3 августа. «Каролина» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 4:1 в матче серии предварительного раунда
В составе победителей три шайбы забросил российский нападающий Андрей Свечников (5, 22, 55-я минуты). Также у «Каролины» отличился Джордан Мартинук (23). В составе «Рейнджерс» результативным броском отметился российский форвард Артемий Панарин (13). Свечников стал автором первого
Следующую игру предварительного раунда
В регулярном чемпионате НХЛ, досрочно завершенном
Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы, они сыграют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.
В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед. Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной — в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.