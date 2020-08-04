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09:44 (мск), источник: Sport24

Овечкин «молчит», в плей-офф НХЛ забивают другие русские. У Кузнецова и Кучерова — голы, у «Вашингтона» — поражение

«Тампа» в упорной борьбе вырвала победу у принципиального соперника.

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Матчи кругового турнира, «Раунд Робина», где лучшие клубы обеих конференций НХЛ разыгрывают номера посева в первом раунде плей-офф, не слишком интересны большому кругу болельщиков. В отличие от плей-ина. К примеру, матч «Питтсбург» — «Монреаль» смотрели 1,572 млн телезрителей, и эта игра стала самой просматриваемой в нынешнем сезоне лучшей лиги мира. Но у встреч между лучшими командами конференций есть свои козыри: сильнейшие играют с сильнейшими. Именно поэтому игра между «Тампой» и «Вашингтоном» имела такое большое значение. Кто знает, быть может, эти команды встретятся в финала Западной конференции, как было это два года назад. Тогда борьба получилась крайне упорной — «Кэпиталз» лишь в седьмом матче вырвали победу.

Вашингтон Кэпиталз (Вашингтон)

Игра между этими клубами это не только встреча между принципиальными соперниками, это еще и битва между лучшими российскими играми. И тут уже никто не хотел упускать победу. Все началось с того, что Сергачев чуть не привез гол в свои ворота, но надежно сыграл Василевский. «Вашингтон» остался на встречу плей-ин без Джона Карлсона, однако к первому раунду плей-офф самый результативный защитник сезона должен быть готов. Возможно его отсутствие повлияло на «Капиталз». «Тампа» довольно быстро завладела преимуществом, и Кучеров забил на 13-й минуте встрече.

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У «столичных» периодически возникали голевые моменты, неплохой шанс был у Ковальчука в большинстве, но вратаря «молний» оказалось пробить не так просто. Во втором периоде «Лайтнинг» увеличили преимущество благодаря голу Стивенса. Но это не остановило соперника, который не собирался сдаваться. После небольшой драки Оши с Гордо «Вашингтон» получил преимущество и сумел отыграться. Сначала забил Паник, а в концовке периода Кузнецов реализовал большинство. Интрига завертелась с новой силой!

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В третьем периоде на льду Торонто шла равная борьба. Мало был заметен Овечкин, который всего несколько раз бросил по воротам. За него отдувались партнеры, которые продолжали заваливать работой Василевского, который до этого пропустил необязательные голы. Но Андрей не думал сдаваться, как и вся его команда. Игра хоть и проходила не на самых высоких скоростях, но получилась крайне упорной. В итоге матч перетек в овертайм. В дополнительное время русский вратарь вновь сделал несколько впечатляющих сэйвов (в том числе после броска Овечкина), и победителя пришлось определять по буллитам. В послематчевых бросках сильнее оказалась «молнии», а победная шайба на счету Кучерова. Но вряд ли соперники остались довольны таким результатом — они несомненно ждут встречи в настоящем плей-офф.

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Тампа-Бэй Лайтнинг
3:2Б
1:0, 1:2, 0:0, 0:0
Вашингтон Кэпиталз
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