Овечкин «молчит», в плей-офф НХЛ забивают другие русские. У Кузнецова и Кучерова — голы, у «Вашингтона» — поражение

Матчи кругового турнира, «Раунд Робина», где лучшие клубы обеих конференций НХЛ разыгрывают номера посева в первом раунде плей-офф, не слишком интересны большому кругу болельщиков. В отличие от плей-ина. К примеру, матч «Питтсбург» — «Монреаль» смотрели 1,572 млн телезрителей, и эта игра стала самой просматриваемой в нынешнем сезоне лучшей лиги мира. Но у встреч между лучшими командами конференций есть свои козыри: сильнейшие играют с сильнейшими. Именно поэтому игра между «Тампой» и «Вашингтоном» имела такое большое значение. Кто знает, быть может, эти команды встретятся в финала Западной конференции, как было это два года назад. Тогда борьба получилась крайне упорной — «Кэпиталз» лишь в седьмом матче вырвали победу.

Вашингтон Кэпиталз (Вашингтон) Все о команде

Игра между этими клубами это не только встреча между принципиальными соперниками, это еще и битва между лучшими российскими играми. И тут уже никто не хотел упускать победу. Все началось с того, что Сергачев чуть не привез гол в свои ворота, но надежно сыграл Василевский. «Вашингтон» остался на встречу плей-ин без Джона Карлсона, однако к первому раунду плей-офф самый результативный защитник сезона должен быть готов. Возможно его отсутствие повлияло на «Капиталз». «Тампа» довольно быстро завладела преимуществом, и Кучеров забил на 13-й минуте встрече.

У «столичных» периодически возникали голевые моменты, неплохой шанс был у Ковальчука в большинстве, но вратаря «молний» оказалось пробить не так просто. Во втором периоде «Лайтнинг» увеличили преимущество благодаря голу Стивенса. Но это не остановило соперника, который не собирался сдаваться. После небольшой драки Оши с Гордо «Вашингтон» получил преимущество и сумел отыграться. Сначала забил Паник, а в концовке периода Кузнецов реализовал большинство. Интрига завертелась с новой силой!