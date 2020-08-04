Редкое невезение русской звезды. Малкин снова не смог пробить самого дорогого вратаря мира, но победил
Теперь Прайс потащил 7 бросков Джино.
Теперь Прайс потащил 7 бросков Джино.
«Никогда не хочется начинать серию с поражения. Очевидно, что нам нужно извлечь уроки. В конце концов, это марафон, а не спринт. Если мы постараемся выучить этот урок и улучшать свою игру от матча к матчу, то это даст нам больше шансов на победу».
Эти слова после первого матча противостояния «Питтсбург» — «Монреаль» произнес нападающий «Пингвинз» Брайан Раст и выглядели они не очень однозначно. С одной стороны, форварда можно было похвалить за оптимизм и желание работать над собой, но гораздо больше удивили его слова о марафоне. Его ведь вполне могло и не быть — еще одна неудача ставила клуб из Пенсильвании на грань вылета из
Важен он был и для Евгения Малкина — в стартовой игре Джино был запредельно активен, 8 раз бросил по воротам Кэри Прайса, но забить так и не смог. А после финальной сирены еще и подвергся жесткой критике от фанатов «Питтсбурга», которая выглядела не особо заслуженной. Перед матчем номер 2 россиянин просил помощи в том числе и у высших сил.
Заряженности Малкина в этой серии может позавидовать любой другой ее участник. Два простых примера — за первые 60 секунд первого большинства «Пингвинз» он трижды заставил работать Прайса, а всего за период побеспокоил его 5 раз. Между прочим, так мощно Джино не начинал матчи
Что нужно «Питтсбургу», когда не идет у Малкина? Правильно, помощь от Сидни Кросби. Канадец важность своей миссии осознает прекрасно и уже на 5-й минуте вывел «Пингвинз» вперед. Отметить нужно и Джейка Гюнцеля, который завез шайбу в зону, развернулся и выкатил шайбу на капитана, но главным героем эпизода
Во втором периоде картина немного изменилась. Да, «Пенс» продолжали терроризировать Прайса, а тот продолжал показывать, за что получает $10,5 миллионов в год.
Только вот выпады «Канадиенс» становились все опаснее. Для «Питтсбурга» такое развитие выглядело тревожно, сразу вспоминался третий период прошлой игры, в которой «Монреаль» постепенно отжимал у соперника преимущество, к овертайму уже сам завладел инициативой и в итоге преподнес сенсацию. К счастью для Малкина и компании Мэтт Мюррей вечером понедельника тоже был хорош.
Сам Джино во второй двадцатиминутке сдал в активности — всего 1 бросок в створ, зато поучаствовал в самой яркой разборке периода. В стычке у борта он проверил локтем прочность челюсти канадца Ника Сузуки, но большего продолжить воспитывать 20-летнего оппонента не смог — подъехавший со спины Ши Уэбер поддушил россиянина и вместе с ним отправился в штрафной бокс. Голов до второго перерыва так и не случилось.
В самом начале третьего периода о фаворита могли возникнуть серьезные проблемы — Томаш Татар имел реальнейший шанс, чтобы сравнять счет, но Мюррей снова был безупречен. Дальше противостояние вернулось к своему обычному состоянию — «Пингвинз» владели преимуществом, звено Малкина надолго закрывало канадский клуб в его зоне, а сами «Канадиенс» продолжили ждать еще одного шанса.
Но этот шанс выпал хозяевам — Конор Шири совершил пока свой самый важный бросок в этой серии, пронесся через всю площадку и после шикарной паузы вложил идеальный пас в клюшку Джейсона Цукера. Счет 2:0 выглядел заметно спокойнее для «Пенс».
Без нервов для их поклонников все равно не обошлось — Йеспери Котканиеми за пару минут до конца основного времени забрал подбор под воротами Мюррея и вернул матчу полноценную интригу, но на большее «Монреаль» не хватило. В концовке Гюнцель забил в пустые и сравнял счет в серии. «Питтсбург» возвращает себе статус фаворита и ждет голов Малкина, которому пока отчаянно не везет — на этот раз безрезультатными оказались 7 его бросков, а за два матча их набралось 15!