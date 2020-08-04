Редкое невезение русской звезды. Малкин снова не смог пробить самого дорогого вратаря мира, но победил

«Никогда не хочется начинать серию с поражения. Очевидно, что нам нужно извлечь уроки. В конце концов, это марафон, а не спринт. Если мы постараемся выучить этот урок и улучшать свою игру от матча к матчу, то это даст нам больше шансов на победу».

Эти слова после первого матча противостояния «Питтсбург» — «Монреаль» произнес нападающий «Пингвинз» Брайан Раст и выглядели они не очень однозначно. С одной стороны, форварда можно было похвалить за оптимизм и желание работать над собой, но гораздо больше удивили его слова о марафоне. Его ведь вполне могло и не быть — еще одна неудача ставила клуб из Пенсильвании на грань вылета из плей-офф, а к середине этой недели Раст и его партнеры вполне могли отправиться в отпуск. С этой точки зрения понедельничный матч был для «Питтсбурга» максимально важен.

Важен он был и для Евгения Малкина — в стартовой игре Джино был запредельно активен, 8 раз бросил по воротам Кэри Прайса, но забить так и не смог. А после финальной сирены еще и подвергся жесткой критике от фанатов «Питтсбурга», которая выглядела не особо заслуженной. Перед матчем номер 2 россиянин просил помощи в том числе и у высших сил.

Заряженности Малкина в этой серии может позавидовать любой другой ее участник. Два простых примера — за первые 60 секунд первого большинства «Пингвинз» он трижды заставил работать Прайса, а всего за период побеспокоил его 5 раз. Между прочим, так мощно Джино не начинал матчи плей-офф с 2010 года. Только вот выхлопа от этого по-прежнему не было — самый дорогой вратарь планеты Земля тащил все.

Что нужно «Питтсбургу», когда не идет у Малкина? Правильно, помощь от Сидни Кросби. Канадец важность своей миссии осознает прекрасно и уже на 5-й минуте вывел «Пингвинз» вперед. Отметить нужно и Джейка Гюнцеля, который завез шайбу в зону, развернулся и выкатил шайбу на капитана, но главным героем эпизода все-таки стал Сид, исполнивший выход «1 в 0» просто идеально. Стартовые 20 минут так и закончились с минимальным преимуществом хозяев, хотя по игре, да и по разнице бросков (14−7), они точно заслужили больше.

Во втором периоде картина немного изменилась. Да, «Пенс» продолжали терроризировать Прайса, а тот продолжал показывать, за что получает $10,5 миллионов в год.

Только вот выпады «Канадиенс» становились все опаснее. Для «Питтсбурга» такое развитие выглядело тревожно, сразу вспоминался третий период прошлой игры, в которой «Монреаль» постепенно отжимал у соперника преимущество, к овертайму уже сам завладел инициативой и в итоге преподнес сенсацию. К счастью для Малкина и компании Мэтт Мюррей вечером понедельника тоже был хорош.

Сам Джино во второй двадцатиминутке сдал в активности — всего 1 бросок в створ, зато поучаствовал в самой яркой разборке периода. В стычке у борта он проверил локтем прочность челюсти канадца Ника Сузуки, но большего продолжить воспитывать 20-летнего оппонента не смог — подъехавший со спины Ши Уэбер поддушил россиянина и вместе с ним отправился в штрафной бокс. Голов до второго перерыва так и не случилось.

В самом начале третьего периода о фаворита могли возникнуть серьезные проблемы — Томаш Татар имел реальнейший шанс, чтобы сравнять счет, но Мюррей снова был безупречен. Дальше противостояние вернулось к своему обычному состоянию — «Пингвинз» владели преимуществом, звено Малкина надолго закрывало канадский клуб в его зоне, а сами «Канадиенс» продолжили ждать еще одного шанса.

Но этот шанс выпал хозяевам — Конор Шири совершил пока свой самый важный бросок в этой серии, пронесся через всю площадку и после шикарной паузы вложил идеальный пас в клюшку Джейсона Цукера. Счет 2:0 выглядел заметно спокойнее для «Пенс».