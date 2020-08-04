20-летний россиянин повторил достижение Уэйна Гретцки

20-летний россиянин отметился тремя заброшенными шайбами в матче квалификационного раунда Кубка Стэнли против «Нью-Йорк Рейнджерс». Среди хоккеистов в возрасте до 20 лет россиянин поражает ворота соперников уже во второй встрече в рамках плей-офф, отличаясь при этом по два или более раз за игру. До этого Свечников появлялся на льду в матче данной стадии в апреле 2019-го.