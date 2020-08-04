20-летний россиянин повторил достижение Уэйна Гретцки
Российский форвард «Каролина Харрикейнс» Андрей Свечников повторил достижение известного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Об этом сообщается в
Российский форвард «Каролина Харрикейнс» Андрей Свечников повторил достижение известного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Об этом сообщается в
20-летний россиянин отметился тремя заброшенными шайбами в матче квалификационного раунда Кубка Стэнли против «Нью-Йорк Рейнджерс». Среди хоккеистов в возрасте до 20 лет россиянин поражает ворота соперников уже во второй встрече в рамках
Единственным в истории лиги хоккеистом, которому удалось провести больше результативных встреч — Пьер Тарджон. Свечников же вошел в число лучших, сравнявшись с Гретцки.
Свечников выступает за «Каролина Харрикейнс» с 2018 года. Россиянин выступал в Северной Америке еще юниором. Первой командой в карьере форварда стал «Маскигон Ламберджэкс».