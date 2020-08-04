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10:03 (мск), источник: Lenta.Ru

20-летний россиянин повторил достижение Уэйна Гретцки

Российский форвард «Каролина Харрикейнс» Андрей Свечников повторил достижение известного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте пресс-службы Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

20-летний россиянин отметился тремя заброшенными шайбами в матче квалификационного раунда Кубка Стэнли против «Нью-Йорк Рейнджерс». Среди хоккеистов в возрасте до 20 лет россиянин поражает ворота соперников уже во второй встрече в рамках плей-офф, отличаясь при этом по два или более раз за игру. До этого Свечников появлялся на льду в матче данной стадии в апреле 2019-го.

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Единственным в истории лиги хоккеистом, которому удалось провести больше результативных встреч — Пьер Тарджон. Свечников же вошел в число лучших, сравнявшись с Гретцки.

Свечников выступает за «Каролина Харрикейнс» с 2018 года. Россиянин выступал в Северной Америке еще юниором. Первой командой в карьере форварда стал «Маскигон Ламберджэкс».

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Каролина Харрикейнз
4:1
1:1, 2:0, 1:0
Нью-Йорк Рейнджерс
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